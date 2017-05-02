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«Наш выбор – забастовка!»

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  • 2.05.2017, 12:24

Первомайские акции прошли во многих в городах Беларуси.

Первого мая активисты в разных городах Беларуси провели агитационные акции, призывающие белорусов бастовать и сопротивляться.

В Минске с крыши дома по проспекту Пушкина был вывешен 20-метровый баннер «Надоела голодовка? Выход — забастовка!».

В Солигорске, где недавно прошла забастовка рабочих, активисты оставили граффити «Депутатов в шахты».

В Бресте группа анархистов вывесила баннер, нарисовала граффити и раздала листовки брестчанам.

Баннер также был вывешен в городе Береза.

«В условиях, когда власть всячески подавляет уличные протесты, как только они набирают угрожающую ей силу, стоит вспомнить о способе борьбы, который может ударить по власти сильнее всего. Этот способ — забастовка. Отказавшись работать на эту банду угнетателей и паразитов, и находясь в разных городах, на разных предприятиях, мы сможем не просто словами, а действием показать, что нам надоел беспредел и нищета», - призвали организаторы акций.


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