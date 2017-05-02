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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 2.05.2017, 14:45
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Скриншот: reartek.com

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена до $84 за 1 тонну.

Беларусь с 1 мая снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила interfax.by пресс-служба правительства.

Соответствующее решение содержится в постановлении совмина от 29 апреля 2017 года N313.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $88,9 до $84 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снижена с $48,8 до $46,2 за 1 тонну, на товарные бензины - с $26,6 до $25,2 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 тонну (была $26,6). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были снижены.


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