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В РФ не пустили 39 белорусских фур с фруктами из Польши

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  • 2.05.2017, 22:03

Около 800 тонн яблок и груш пытались ввезти из Беларуси через границу в Псковской области.

На границе с Беларусью задержали 39 фур с фруктами из Польши — около 800 т яблок и груш. Их пытались незаконно ввезти из Беларуси через границу в Псковской области 28 апреля. Об этом говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Псковской и Тверской областям.

Ввозимые фрукты не имели товарно-сопроводительных документов. По данным ведомства, сейчас 35 фур находятся на складе в Пскове, еще четыре большегруза охраняет псковская таможня. Водители фур скрылись.

Фуры с грузом задержали из-за нарушения указа президента России от 6 августа 2014 года о применении экономических мер с целью обеспечения безопасности России. Документ ограничивает ввоз продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Под запрет попали «сельскохозяйственная продукция и сырье».

Изначально запрет ввели на один год, но в июне 2016 года эмбарго продлили до 31 декабря 2017 года.


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