На границе с Польшей, Литвой и Латвией снова большие очереди 20.05.2017, 13:51

Легковые и грузовые машины стоят почти во всех пунктах пропуска на выезде из Беларуси.

Это следует из информации, которую предоставляет сайт Государственного пограничного комитета.

Рекорсмен - Каменный Лог, где там по состоянию на 10.00 стояли 300 грузовиков и 75 легковых машин на выезде и 10 фур на въезде. В других пунктах пропуска на литовской границе ситуация была следующей: Привалка - 160 грузовиков на выезде, Бенякони - 91 грузовик на выезде и 63 - на въезде, Котловка - 60 грузовиков на выезде и 10 на въезде, Лошаны - 25 легковых машин на выезде.

На границе с Латвией также стоят очереди грузовиков на выезде - в Григоровщине 75 и в Урбанах 100.

На польской границе в Бресте ожидают выезда из Беларуси 20 легковушек, в Берестовице стоят 107 легковых машин на выезде и 80 грузовиков на въезде, в Брузгах - 10 легковых машин на выезде.