РФ хочет создать в Беларуси центры по ремонту своей военной техники 12 21.05.2017, 16:10

5,172

Россия считает перспективным создание в Беларуси сервисных технических центров (СТЦ) по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники.

Об этом заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, передает БелТА.

«Работа по военно-техническому сотрудничеству с белорусскими коллегами строится по определенному принципу. На сегодня основное - это поставки. Тем не менее, вопрос ремонта, модернизации, поставок запчастей не сходит с повестки дня. Более того, у нас есть определенная программа, есть пилотные проекты создания СТЦ, которые касаются техники ПВО, радиоэлектронного оборудования, бронетанковой техники», - сказал Дмитрий Шугаев.

По его мнению, такие СТЦ нужны как белорусской стороне, так и российским партнерам, которые понимают, что коль техника используется в вооруженных силах, она должна проходить обслуживание и ремонт на месте. «Поэтому уверен, что у этих проектов есть будущее. А мы со своей стороны будем прилагать все усилия, чтобы они были реализованы», - заверил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.