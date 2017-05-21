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Как дети в Беларуси попадают в «социально-опасное положение»

  • 21.05.2017, 21:59

Ежегодно около 22 тысяч детей в Беларуси признаются находящимися в социально опасном положении.

Этого явления - отбирания детей из нормальных семей - вроде как не существует. Причем его не существует как в западном мире, так и в нашем. Особенно это чувствуется на каких-либо официальных мероприятиях, где говорится о защите детей: все такие умные, внимательные к проблемам детей, к насилию над ними, к проблемам усыновления, и совсем не к месту там встать и сказать что-нибудь вроде "А вы знаете, что детей насильно отбирают из семей и полностью рушат жизнь семьи и ребенка?"

Вот история читательницы belaruspartisan.org, которая заставит поверить тех, кто еще не понимает, как это бывает.

"Я имею два высших образования. Окончила Университет культуры и искусств, Академию управления при Президенте Республики Беларусь, специальность - государственное управление и право, присвоена квалификация: юрист, окончила магистратуру Института управленческих кадров, защитила диссертацию, в 2017 году присвоена степень магистра управления и права, имею диплом первой степени Белорусского союза предпринимателей, а так же многочисленные благодарности, награждена почетными грамотами.

Не судима, к уголовной и административной ответственности никогда не привлекалась.

Мой сын, учащийся 4 «А» класса, ответственно относится к учебе по всем предметам, интересуется познавательной литературой, любит животных. Занятий по неуважительной причине не пропускает. В классе поддерживает дружеские отношения со всеми ребятами. К взрослым, учителям относится с уважением. Учителя ребенка характеризуют как трудолюбивого, ответственного, исполнительного и скромного. Увлекается спортом, принимает активное участие в жизни класса. Награжден грамотами и благодарностями. Член Республиканского общественного объединения «Белорусская федерация шокотан каратэ-до».

13 апреля 2017 года ГУО «СШ №7 Г.Минска» нас поставили на учет как семью, находящуюся в социально опасном положении. Основные показатели и характеристика социально опасного положения: проживание несовершеннолетнего в семье в ситуации конфликта с наличием стрессовых факторов, ребенок пострадал в ДТП, уклонение матери от исполнения родительских обязанностей должным образом.

Я, как мать и как юрист, с данным решением школы категорически не согласна. Я должным образом выполняю свои обязанности по воспитанию, содержанию и образованию своего сына. Он имеет все необходимое для проживания и развития. Я забочусь о его здоровье, нравственном, физическом и психологическом развитии, материально-бытовом обеспечении, обучении, подготовке к труду и самостоятельной жизни в обществе (питания, одежда, жилье, образование, медицинская помощь). Никогда не уклонялась и не уклоняюсь от исполнения родительских обязанностей.

Все эти обстоятельства не были учтены и не решены при постановке семьи на учет. Со стороны администрации школы в мой адрес никогда не поступало жалоб либо замечаний по тем критериям, которые послужили основанием для признания в СОП. При очередных визитах комиссии в мой дом, мне бросают фразу, что будем рассматривать вопрос об изъятии ребенка и помещении его в детский дом! Это при том, что мы с сыном ежегодно выезжаем на отдых за границу, для ребенка есть все необходимые вещи, одежда, питание, развлечения, досуг и т.д.

Начало этому беззаконию уже положено. В последнее время органы опеки при помощи судебных исполнителей взламывали квартиры людей, врывались в них и отбирали у людей их детей.Таких случаев уже очень много, причем идет настоящая охота за детьми. А вот к алкоголикам и наркоманам, где дети голодные, босые и больные, наши радетели за детей почему-то странным образом не идут.

Смысла для чиновников заниматься неблагополучными семьями нет. Они действительно неблагополучны, с ними много возни, их практически невозможно исправить и показатели они портят. Другое дело, люди обеспеченные. Их вроде поставили на учет, и они вроде бы исправились, значит, плюсик в работе чиновника. Такую семью потом легко и снять с СОП, а по итогу получится, что чиновники провели работу, семья все поняла и исправилась. Можно раздавать премии за работу!

Я буду бороться всем доступным мне оружием вместо того чтобы позволить распять себя на кресте", - пишет минчанка.

Ежегодно около 22 тысяч детей в Беларуси признаются находящимися в СОП (социально опасном положении). И каждый год примерно столько же с этого учета снимается. Около 70% утрачивают статус находящихся в СОП в связи с тем, что проблемы в семье удалось решить. Остальная часть по ходатайству учреждений образования и по решению комиссий по делам несовершеннолетних признаются нуждающимися в государственной защите. В таком случае детей забирают у родителей. Но окончательное решение о лишении или сохранении родительских прав принимается в суде.


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