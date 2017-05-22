Мозырские рыбаки: Эта аренда – как война, весь город против 6 22.05.2017, 11:26

Фото: «Радыё Свабода»

Жители Мозыря продолжают выступать против передачи Припяти в аренду.

В Мозыре местные рыбаки протестовали против передачи в аренду 91 километра реки Припять. Аукцион по определению арендатора Мозырский райисполком по поручению Гомельского областного исполнительного комитета назначен на сегодня, 22 мая.

Накануне в полдень на левый берег пришли местные любители рыбной ловли, наклеили на одежду наклейки «Против аренды р. Припять» и забросили удочки.

Пожилого возраста мо7рчанин, назвавшийся Арсением, объяснил «Радыё Свабода»:

«Аренда эта, как и война, - хуже не придумаешь. Надо отменить все это: весь город против. На Припять идут и едут отдохнуть работники чуть ли не всех предприятий - сользавода, НПЗ, строительных трестов. Пенсионеры сидят с удочками, даже восьмидесятилетние. А сдадут в аренду - к реке и не подступишься».

Наклейки против передачи Припяти в аренду прикрепляли на себя и молодые горожане.

Двадцатидвухлетний Андрей - сантехник, работает на стройке. Объясняет, что любительской рыбалкой занялся в прошлом году. Приходит на Припять, чтобы отдохнуть:

«Нельзя сдавать в аренду. Нам говорят, что оставят в черте города участок и сдавать в аренду не будут. Но это не спасает ситуацию, ведь рыболовов-любителей в Мозыре много. Люди выезжают и за пределы города. А сельские жители? Им как привыкнуть, что к Припяти без денег нельзя подойти?».

Координатор гражданской инициативы «Зеленый дозор» Павел Ноздря говорит, что у людей нет денег, чтобы оплачивать еще и любительскую рыбалку на Припяти. Для многих река - это еще и возможность выжить в нынешней сложной экономической ситуации.

«Местные власти утверждают, что у реки должен быть хозяин, - говорит Ноздря. - Но реку около Мозыря передавали уже в аренду предприятию водных путей «Нижнеприпятское». Тоже чуть не золотые горы обещали - и восстановление рыбы будет, и устроение мест отдыха. А они даже браконьерством занимались. После промышленного отлова любителю в реке трудно рыбу поймать - все выгребали. Не секрет, что многие люди, у кого зарплаты мизерные либо их вообще нет, питаются из реки и таким образом выживают».

Один из рыбаков, который приехал с друзьями в воскресенье на левый берег Припяти порыбачить, удивляется решению властей:

«Я понимаю, если в аренду сдают озеро или какой водоем - его можно зарыбить, проследить, как восстанавливается рыба. А здесь течение. Не понимаю, как платить деньги только за то, чтобы забросить в реку удочку? Неправильно это».

В Мозыре, как только узнали из небольшого сообщения в местной газете о сдаче в аренду почти ста километров реки, начали собирать подписи под обращением в официальные органы.

«Около пяти тысяч горожан подписались против передачи в аренду Припяти, - сообщил представитель протестного движения Дмитрий Богачев. - Направили обращение в Мозырский райисполком и Гомельский облисполком, в администрацию Лукашенко, в Генеральную прокуратуру. Удалось дозвониться до министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Ковхуто. Ответил нам пока только местный райисполком, заявив, что действует по поручению Гомельского облисполкома».

Собеседник добавил, что наклейки против сдачи в аренду Припяти расходятся, как горячие пирожки - горожане приобретают их за деньги, приклеивают на заднее стекло своих автомобилей.

Мозырчанин Геннадий Самойлик создал специальную группу «Рыбалка в Мозыре» в социальной сети «ВКонтакте», где интернет-пользователи также не одобряют решения властей.