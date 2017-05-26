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В Беларуси опять больше уволенных с работы, чем принятых

  • 26.05.2017, 17:39

Количество рабочих мест только снизилось.

За месяц количество рабочих мест снизилось на 7609. Всего было принято на работо 46 206 человек, а уволено 53 815, пишет belmarket.by.

Надо отметить, что данные Белстата лишь отражают общую тенденцию у крупных работодателей. Оперативная статистика не включает малые и микрорганизации без ведомственной подчиненности.

В промышленности на чистой основе уволили 3 389 человек. Принято на работу только 9 273 человека, а уволено — 12 671.

Отрицательная динамика в апреле отмечена также в образовании: принято на работу 4 184, а уволено 5 771, здравоохранении (3 337 принятых против 4 864 уволенных), «творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе (1 468 принято, 3 194 увполено)


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