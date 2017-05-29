Лукашенко заявил, что он сам шьет форму для хоккейной команды 39 29.05.2017, 11:21

10,585

Диктатор поручил наладить в Беларуси производство хоккейной экипировки.

Лукашенко и заместитель премьера-министра Василий Жарко заговорили о производстве хоккейной экипировки, сообщает «Белсат».

В эфире государственного телеканала ОНТ Александр Лукашенко заявил, что Беларуси нужно производить свой спортивный инвентарь и спортивную одежду:

«Это же не дело, когда глава страны вместе с дизайнерами шьет форму для команды».

Заместитель премьер-министра Василий Жарко во вчерашнем интервью ОНТ рассказал, что правительство уже получило задачу от Александра Лукашенко, которая «должна быть решена в этом году»:

«Экипировка для детско-юношеских спортивных школ должна быть отечественного производства. Мы уже проработали данный вопрос, у нас есть предприятия, которые выпустят и форму, и защиту, и шлемы, и коньки».