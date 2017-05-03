КГБ атакует? 33 3.05.2017, 8:52

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Сайт Charter97.org пытаются лишить помещения и захватить его имущество в Варшаве.

2 мая на электронный адрес редакции сайта Charter97.org пришло письмо с адреса Белорусского дома, находящегося в Варшаве. В письме выставлен ультиматум: сотрудники редакции, которые работают там с 2011 года, обязаны покинуть помещение Белорусского дома в течение двух суток - до 5 мая. В противном случае у редакции угрожают забрать имущество.

Директорами Белорусского дома являются Владимир Кобец и Алесь Зарембюк. Неоднократные попытки связаться с ними не увенчались успехом.

В последнее время сотрудников сайта Charter97.org на Белорусском телевидении и в лукашенковской газете «Советская Белоруссия» обвиняют в совершении тяжких уголовных преступлений, постоянно поступают анонимные угрозы физической расправы, а белорусские чиновники высокого ранга публично заявляют о необходимости закрыть ресурс Charter97.org.

Поэтому мы считаем, что данные действия нужно расматривать как продолжение целеноправленной атаки белорусских спецслужб на наш сайт.

Приводим полный текст письма от Белорусского дома в Варшаве:

Оповещение

"Хартии-97"

"Европейской Беларуси"

1. В связи с внутренними потребностями Фонд "Белорусский Дом" оповещает вас о необходимости освободить помещения № 2 и 3, которые вы занимаете в нашем офисе, и сдать ключи от помещения и сейфа до 17:00 пятницы 5 мая 2017 г.

2. Просим до обозначенного в п. 1 времени убрать из названных помещений все вещи и технику, которые принадлежат вам лично, или вашим организациям. Вещи и техника, которые останутся в помещениях после обозначенного срока, будут приняты на баланс Фонда "Белорусский дом".

Выражаем благодарность за сотрудничество с нашей организацией, надеемся, что в долгосрочное предоставление вам бесплатной аренды наших помещений позитивно повлияло на развитие ваших организаций.

Желаем успехов в вашей дальнейшей работе и остаемся открытыми для сотрудничества.

С уважением,

Фонд "Белорусский Дом"