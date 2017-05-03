закрыть
3 мая 2017, среда, 11:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

КГБ атакует?

33
  • 3.05.2017, 8:52
  • 2,886

Сайт Charter97.org пытаются лишить помещения и захватить его имущество в Варшаве.

2 мая на электронный адрес редакции сайта Charter97.org пришло письмо с адреса Белорусского дома, находящегося в Варшаве. В письме выставлен ультиматум: сотрудники редакции, которые работают там с 2011 года, обязаны покинуть помещение Белорусского дома в течение двух суток - до 5 мая. В противном случае у редакции угрожают забрать имущество.

Директорами Белорусского дома являются Владимир Кобец и Алесь Зарембюк. Неоднократные попытки связаться с ними не увенчались успехом.

В последнее время сотрудников сайта Charter97.org на Белорусском телевидении и в лукашенковской газете «Советская Белоруссия» обвиняют в совершении тяжких уголовных преступлений, постоянно поступают анонимные угрозы физической расправы, а белорусские чиновники высокого ранга публично заявляют о необходимости закрыть ресурс Charter97.org.

Поэтому мы считаем, что данные действия нужно расматривать как продолжение целеноправленной атаки белорусских спецслужб на наш сайт.

Приводим полный текст письма от Белорусского дома в Варшаве:

Оповещение

"Хартии-97"

"Европейской Беларуси"

1. В связи с внутренними потребностями Фонд "Белорусский Дом" оповещает вас о необходимости освободить помещения № 2 и 3, которые вы занимаете в нашем офисе, и сдать ключи от помещения и сейфа до 17:00 пятницы 5 мая 2017 г.

2. Просим до обозначенного в п. 1 времени убрать из названных помещений все вещи и технику, которые принадлежат вам лично, или вашим организациям. Вещи и техника, которые останутся в помещениях после обозначенного срока, будут приняты на баланс Фонда "Белорусский дом".

Выражаем благодарность за сотрудничество с нашей организацией, надеемся, что в долгосрочное предоставление вам бесплатной аренды наших помещений позитивно повлияло на развитие ваших организаций.

Желаем успехов в вашей дальнейшей работе и остаемся открытыми для сотрудничества.

С уважением,

Фонд "Белорусский Дом"


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим