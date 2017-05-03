закрыть
3 мая 2017, среда, 11:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы массово забирают валюту из банков 17 месяц подряд

5
  • 3.05.2017, 10:29

В марте ускорилось сокращение остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте.

А чистый отток, без капитализации начисленных процентов, длится уже 17 месяцев. Это результат падения курса доллара в Беларуси и снижения процентов по депозитам до их исторического минимума, что приводит к убыточности валютных вкладов, пишет myfin.by.

Br-эквивалент валютного депозита уменьшается, а сам Br-рубль, к тому же, еще и обесценивается от инфляции. И сбережения в валюте, таким образом, теряют свою изначальную покупательскую способность –обесцениваются, тогда как срочные Br-рублевые вклады, наоборот, сейчас сверхвыгодны.

Но несмотря на 1,5 года нисходящего тренда в динамике остатков средств населения на валютных вкладах, их объем в банковской системе Беларуси остается очень большим: 38,9% широкой денежной массы М3 (самая значительная ее составляющая) и 58,1% иностранной денежной массы. Валютных вкладов в общем объеме банковских сбережений населения – 80,4% (всей массы срочных вкладов физлиц).

Средняя по стране процентная ставка по всем текущим, уже действующим срочным валютным вкладам в марте обновила свой исторический минимум, снизившись до 2,8% годовых. Доля новых, все менее доходных, вкладов в общей массе действующих становится с каждым месяцем все больше, поэтому и в дальнейшем будет происходить снижение этого среднего показателя.

За последние годы доходность срочных валютных депозитов физлиц снизилась в разы. Максимумы последнего 10-летия были в 2009-м – свыше 11% годовых и в конце 2011-го – начале 2012-го – 8,5-9%.

После частых и сильных девальваций Br-рубля многие вложились в иностранную валюту, и объем валютных вкладов населения в банках стал огромный. И вся эта валютная масса дешевеет при снижении стоимости доллара: ее Br-эквивалент уменьшается, в то время как цены растут.

Средняя по стране ставка по всем действующим срочным вкладам физлиц в иностранной валюте (2,8% годовых) обеспечила прирост тела долларового вклада в марте на 0,23%. Но падение курса доллара в этом месяце на 0,73% создало Br-рублевую убыточность депозита размером 0,50% за месяц, или минус 6% годовых.

На $1000 остатка срочного вклада в начале марта банком начислено за месяц $2,30 процентов (по ставке 2,8% годовых – средней мартовской по всем текущим срочным валютным вкладам физлиц). А Br-эквивалент этого, уже приращенного банком, депозита, наоборот, снизился – с Br1885,9(= $1000 1,8859 Br/$, курс начала месяца) до Br1876,4($1002,30 1,8721 Br/$, курс БВФБ в конце марта), то есть на 0,50% ниже.

Кроме этого, еще и инфляция в Беларуси в марте составила 0,28%, которая обесценила на этот процент сам Br-рубль, еще больше понизив покупательную способность долларового вклада. В апреле падение американской валюты на 1,9% годовых также лишило долларовых вкладчиков реального прироста их валютных сбережений.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим