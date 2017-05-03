Белорусы массово забирают валюту из банков 17 месяц подряд 5 3.05.2017, 10:29

В марте ускорилось сокращение остатков средств населения на срочных депозитах в иностранной валюте.

А чистый отток, без капитализации начисленных процентов, длится уже 17 месяцев. Это результат падения курса доллара в Беларуси и снижения процентов по депозитам до их исторического минимума, что приводит к убыточности валютных вкладов, пишет myfin.by.

Br-эквивалент валютного депозита уменьшается, а сам Br-рубль, к тому же, еще и обесценивается от инфляции. И сбережения в валюте, таким образом, теряют свою изначальную покупательскую способность –обесцениваются, тогда как срочные Br-рублевые вклады, наоборот, сейчас сверхвыгодны.

Но несмотря на 1,5 года нисходящего тренда в динамике остатков средств населения на валютных вкладах, их объем в банковской системе Беларуси остается очень большим: 38,9% широкой денежной массы М3 (самая значительная ее составляющая) и 58,1% иностранной денежной массы. Валютных вкладов в общем объеме банковских сбережений населения – 80,4% (всей массы срочных вкладов физлиц).

Средняя по стране процентная ставка по всем текущим, уже действующим срочным валютным вкладам в марте обновила свой исторический минимум, снизившись до 2,8% годовых. Доля новых, все менее доходных, вкладов в общей массе действующих становится с каждым месяцем все больше, поэтому и в дальнейшем будет происходить снижение этого среднего показателя.

За последние годы доходность срочных валютных депозитов физлиц снизилась в разы. Максимумы последнего 10-летия были в 2009-м – свыше 11% годовых и в конце 2011-го – начале 2012-го – 8,5-9%.

После частых и сильных девальваций Br-рубля многие вложились в иностранную валюту, и объем валютных вкладов населения в банках стал огромный. И вся эта валютная масса дешевеет при снижении стоимости доллара: ее Br-эквивалент уменьшается, в то время как цены растут.

Средняя по стране ставка по всем действующим срочным вкладам физлиц в иностранной валюте (2,8% годовых) обеспечила прирост тела долларового вклада в марте на 0,23%. Но падение курса доллара в этом месяце на 0,73% создало Br-рублевую убыточность депозита размером 0,50% за месяц, или минус 6% годовых.

На $1000 остатка срочного вклада в начале марта банком начислено за месяц $2,30 процентов (по ставке 2,8% годовых – средней мартовской по всем текущим срочным валютным вкладам физлиц). А Br-эквивалент этого, уже приращенного банком, депозита, наоборот, снизился – с Br1885,9(= $1000 1,8859 Br/$, курс начала месяца) до Br1876,4($1002,30 1,8721 Br/$, курс БВФБ в конце марта), то есть на 0,50% ниже.

Кроме этого, еще и инфляция в Беларуси в марте составила 0,28%, которая обесценила на этот процент сам Br-рубль, еще больше понизив покупательную способность долларового вклада. В апреле падение американской валюты на 1,9% годовых также лишило долларовых вкладчиков реального прироста их валютных сбережений.