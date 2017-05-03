закрыть
3 мая 2017, среда, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске задержали Вячеслава Сивчика

7
  • 3.05.2017, 17:59
  • 9,848
Вячеслав Сивчик
Фото: charter97.org

Неизвестные в штатском увезли оппозиционного политика в синем микроавтобусе без номеров.

Лидера движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика неизвестные в штатском вытащили из маршрутки и увезли в микроавтобусе без номеров в неизвестном направлении.

Об этом «Свабодзе» сообщила одна из активисток движения «Разам» Елена Толстая:

«Активисты нашего движения провели акцию в Борисове по случаю годовщины голодного бунта, случившегося в городе 3 мая 1932 году. Это произошло в месте Борисовские Батареи, где Вячеслав выступил с речью перед собравшимися на акции.

Когда мы возвращались в Минск к нам в маршрутку подсели двое мужчин, которые на остановке на улице Московской в Минске внезапно напали на Вячеслава, вытащили его из маршрутки, насильно затащили в синий микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Сегодня мы почитали память погибших от рук большевиков-энкаведистов, а теперь Вячеслав стал захвачен их потомками».

Елена сообщила также, что начинает поиски Вячеслава Сивчика в милиции.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим