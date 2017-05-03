В Минске задержали Вячеслава Сивчика 7 3.05.2017, 17:59

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Вячеслав Сивчик

Фото: charter97.org

Неизвестные в штатском увезли оппозиционного политика в синем микроавтобусе без номеров.

Лидера движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика неизвестные в штатском вытащили из маршрутки и увезли в микроавтобусе без номеров в неизвестном направлении.

Об этом «Свабодзе» сообщила одна из активисток движения «Разам» Елена Толстая:

«Активисты нашего движения провели акцию в Борисове по случаю годовщины голодного бунта, случившегося в городе 3 мая 1932 году. Это произошло в месте Борисовские Батареи, где Вячеслав выступил с речью перед собравшимися на акции.

Когда мы возвращались в Минск к нам в маршрутку подсели двое мужчин, которые на остановке на улице Московской в Минске внезапно напали на Вячеслава, вытащили его из маршрутки, насильно затащили в синий микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Сегодня мы почитали память погибших от рук большевиков-энкаведистов, а теперь Вячеслав стал захвачен их потомками».

Елена сообщила также, что начинает поиски Вячеслава Сивчика в милиции.