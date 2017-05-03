Рыбаки протестуют против сдачи в аренду 91 км Припяти за €1000 7 3.05.2017, 19:15

Фото: slovil.by

Мозырчане подписываются против сдачи участка реки в аренду целыми предприятиями.

«Вы понимаете, что для многих людей это станет катастрофой? Мы здесь живём Припятью», ― эмоционально рассказывает «Еврорадио» мозырчанин Дмитрий Богачев. У Дмитрия в городе магазин рыболовных товаров. Он пытается добиться отмены аукциона, даже начал собирать подписи. Рассказывает, что горожане подписываются против сдачи участка реки в аренду целыми предприятиями.

«Мои мотивы очень простые. Они там кроме платного любительского лова собираются организовать промышленный. У нас уже это было несколько лет назад. Тогда действовали 22 бригады. И ничего хорошего из этого не вышло... Люди ловили рыбу, а легально сдавали в основном неликвид , мелочь. Куда девалась нормальная рыба ― неизвестно. Они и сейчас здесь всё могут выловить, это экологическая катастрофа может быть. После засухи последних лет в Припяти и так проблемы с рыбой», ― возмущается Дмитрий.

Мозырские рыбаки тоже беспокоятся, что в требованиях к участникам аукциона ничего не сказано о ценах, которые будут определены для рыбаков-любителей, когда участок Припяти самом деле сдадут в аренду. В том же соседнем Припятском заповеднике один день рыбалки с берега стоит 40 рублей, с лодки ― 70. Учитывая мозырские зарплаты, суммы неподъемные. «Река для нас, это единственное место отдыха. А для многих и дополнительный источник питания. И втемную решать такие вопросы нельзя», ― рассказывает Дмитрий.

Подписи мозыряне собирают в электронном виде и на бумаге. «Сейчас запустили на petitions.by. Там уже тоже 1200 подписей, они будут отосланы властям. На эти подписи власти обязаны ответить. Вручную тоже собираем. Уже около 4000 собрали. Завтра понесем в Мозырский райисполком. В Минске тоже собирали подписи, там 2000 дополнительно . Их передадут в Министерство сельского хозяйства, Гомельский облисполком, Администрацию главы страны. Все подписываются. Предприятия в полном составе. «Горгаз», «Энергосбыт», все. Номера телефонов, адрес прописки, все есть», ― рассказывает Дмитрий Богачев.

Интересный нюанс ― стартовая цена аукциона на аренду 91 км Припяти ― 2100 рублей за год. «Это даже не смешно. Я за год налогов и зарплат выплачиваю 20 тысяч. А у меня магазин 35 квадратов. Эта сумма несравнима с тем ущербом, который можно нанести реке промышленным ловом. Здесь не учтены ни интересы государства, ни людей», ― убежден Дмитрий.

Как рассказала ответственная за проведение аукциона мозырская чиновница Наталья Комель, на данный момент подана только одна заявка на участие в нём ― от местного отделения «Белорусского общества охотников и рыболовов». Мозырские рыбаки говорят, что у организации финансовые проблемы. Мол, возможно, таким образом собирается получить дополнительное финансирование.

Аукцион по сдаче 91 км Припяти в аренду назначен на 22 мая. Заявки принимаются до 16.