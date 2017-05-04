МИД Беларуси потребовал у Франции объяснений из-за обыска хоккеистов

МИД Беларуси потребовал у Франции объяснений из-за обыска хоккеистов11
- 4.05.2017, 10:27
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Посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.
МИД Беларуси запросил разъяснений у Франции по поводу состоявшегося в Париже обыска членов белорусской хоккейной сборной.
«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения» - говорится в официальном аккаунте МИД в «Твиттере».
В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею Посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел. pic.twitter.com/VHuSl92quU— МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 4 мая 2017 г.
Кроме того, проинформировали в МИД «в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в министерство иностранных дел».
Напомним, что сборная Беларуси в среду прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.
В нынешнем году чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии (Кельн) и Франции (Париж) 5−21 мая.
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В» в Париже. Свой первый матч белорусы проведут в пятницу против Финляндии, начало в 17-15.
Далее турнирная сетка выглядит так:
5 мая 17-15. Финляндия — Беларусь.
6 мая 17-15. Беларусь — Чехия.
8 мая 17-15. Беларусь — Канада.
10 мая 17-15. Швейцария — Беларусь.
12 мая 21-15. Франция — Беларусь.
13 мая 17-15. Словения — Беларусь.
16 мая 13-15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в немецком Кельне играют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выходят четыре лучшие сборные из каждой группы.
Французская полиция не впервые проявляет повышенный интерес к белорусским спортсменам. В 2016 году разразился так называемый мельдониевый скандал вокруг белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ.
Накануне Олимпиады-2016 в Рио французские блюстители порядка провели обыск в расположении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая проводила тренировочный сбор во Франции. Было заявлено, что белорусские спортсмены подозреваются в применении запрещенных препаратов.
В итоге сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позже белорусская сторона была полностью оправдана. 23 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение со сборной Беларуси, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.