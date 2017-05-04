закрыть
4 мая 2017, четверг, 12:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

МИД Беларуси потребовал у Франции объяснений из-за обыска хоккеистов

11
  • 4.05.2017, 10:27
  • 3,353

Посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

МИД Беларуси запросил разъяснений у Франции по поводу состоявшегося в Париже обыска членов белорусской хоккейной сборной.

«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения» - говорится в официальном аккаунте МИД в «Твиттере».

Кроме того, проинформировали в МИД «в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в министерство иностранных дел».

Напомним, что сборная Беларуси в среду прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.

В нынешнем году чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии (Кельн) и Франции (Париж) 5−21 мая.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В» в Париже. Свой первый матч белорусы проведут в пятницу против Финляндии, начало в 17-15.

Далее турнирная сетка выглядит так:

5 мая 17-15. Финляндия — Беларусь.

6 мая 17-15. Беларусь — Чехия.

8 мая 17-15. Беларусь — Канада.

10 мая 17-15. Швейцария — Беларусь.

12 мая 21-15. Франция — Беларусь.

13 мая 17-15. Словения — Беларусь.

16 мая 13-15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в немецком Кельне играют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выходят четыре лучшие сборные из каждой группы.

Французская полиция не впервые проявляет повышенный интерес к белорусским спортсменам. В 2016 году разразился так называемый мельдониевый скандал вокруг белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ.

Накануне Олимпиады-2016 в Рио французские блюстители порядка провели обыск в расположении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая проводила тренировочный сбор во Франции. Было заявлено, что белорусские спортсмены подозреваются в применении запрещенных препаратов.

В итоге сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позже белорусская сторона была полностью оправдана. 23 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение со сборной Беларуси, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим