Терпение белорусов заканчивается 7 Маргарита Акулич

4.05.2017, 12:59

6,524

Фото: tut.by

Терпеливы белорусы только, когда их хата с краю, когда не с краю – терпению приходит конец.

Белорусы считаются, пожалуй, одними из особо терпеливых и толерантных представителей человеческого рода.

По моим наблюдениям, белорусы с одной стороны готовы терпеть много, когда дело не касается их лично или не касается их родных и близких. Если же белорусы обидеть, он может не подать вида, но не забудет, станет мстить всеми возможными средствами. Своему обидчику он может не показывать, что помнит обиду, но при случае с удовольствием вонзит ему в спину нож и будет считать, что это справедливо. Я так думаю, хотя, возможно, и не права. Я основываю свои заключения на собственных наблюдениях. И, разумеется, мои рассуждения обобщенные.

С моей точки зрения, многие белорусы прощают каждого, кто обижает не именно их самих, а других, не являющихся для них значимыми людей. Они могут даже радоваться, когда обижают их знакомых. В таких ситуациях порой проявляется недюжинное терпение. Но стоит только их самих обидеть, терпению приходит конец. И тогда они не только стремятся сделать что-то против обидчика, но и проявляют солидарность с людьми, которых этот обидчик также задел.

Обиды наносят не только соседи, сотрудники или знакомые. Обиды наносит государство и лица, относящиеся к властной совокупности. Если беларуса обидело государство, он не забудет и при случае отомстит тем, кто эту совокупность представляет. Хотя обидеть можно и самих относящихся к этой совокупности лиц. Тогда они тоже будут по возможности мстить обидчикам (или обидчику).

Белорусы кажутся не слишком гордыми, потому что они после того, как их обидят, особо не лезут в драку. Но они просто ожидают благоприятного момента, чтобы отомстить, возможно, более изощренно, более жестоко, но, по возможности, втихаря. Это относится не ко всем белорусам, но, по крайней мере, полагаю, ко многим. Однако если втихаря не получается, белорусы начинают что-то думать и делать открыто. Они начинают солидаризироваться. Это хорошо продемонстрировала акция на День Воли.

Белорусы, на мой взгляд, довольно сильно материально ориентированы. Они могут стерпеть моральную обиду, если обидчик компенсирует им эту обиду материально. Но если обида материального плана, она беларусами, как правило, не прощаема. Тем более не прощаема, если беларусу наносится материальный урон вкупе с уроном моральным. Это видно хотя бы в свете последних событий, касающихся акций против “тунеядского” декрета № 3. Только после того, как власть залезла в карманы беларусов, они начали реально шевелиться, как бы проснувшись.

До сих пор не все “дармоеды” задумались о первопричине несправедливостей, связанных с этим декретом. Но понимать уже стали, понимать что первопричина – это белоруские власти.

Власти Беларуси очень сильно стараются изменить менталитет белорусы. Они ставят в очень неприятное положение большой бизнес, который не может, несмотря на свое богатство и властность, нагнуть суд и силовые органы. Они забирают у людей дома, квартиры и иную недвижимость. Они ставят президентские решения выше Конституции. Они делают все, чтобы в Беларуси не было законности и справедливости.

Беларусь не является страной, в которой институт частной собственности работающий несмотря на его декларированность. Благодаря действиям властей этот институт, по сути превратился в ширму. Если ты “привластный”, приближенный к телу, обласканный номенклатурой – для тебя все бесплатно, даже земля. Но если ты являешься представителем малого бизнеса, простым предпринимателем, тебе может достаться лишь дырка от бублика.

Правда, некоторых даже и “приближенных к телу” горькая чаша иной раз не обходит. Когда власти нуждаются в деньгах, они начинают, как я понимаю, соображать, что у некоторых “блатняков” накопились кое-какие деньжата, которые можно изъять, найдя причину, посадив их на скамью подсудимых.

Сегодня благодаря попустительству властей обижают даже милиционеров, отнимая у них премии. В итоге и эта часть общества оказывается незащищенной.

А что уж говорить о правах частных лиц, вложивших свои деньги в дело. Взять хотя бы один из последних примеров, когда самым грубым образом были нарушены права частной собственности. Речь идет о торговом центре «Импульс-2» в Минске, который строился за средства частников. Частных собственников фактически ограбили, оставив без недвижимости и без денег. И все это из-за того, что кому-то понадобился этот торговый центр, кому-то, кто, похоже, приближен непосредственно к А. Лукашенко. Это называется цинизмом и продажей конфискованного. Хуже придумать невозможно. И после этого неужто МВФ поверит, что беларуские власти на его кредиты станут делать глубокие реформы?

Белорусам, независимо от материального положения, следует понять, что когда чье-то имущество конфисковывают, когда кого-то обирают, они останутся в итоге в проигрыше. Ведь меньше будет вложений денег в экономические проекты, сократятся рабочие места, еще больше повысятся риски ведения в Беларуси бизнеса. Деление властями активов в пользу номенклатурного бизнеса приведет страну к окончательному сползанию в экономическую пропасть.

Белорусы это поймут, многие уже поняли. Терять свои деньги им совершенно не хочется. Придет конец долготерпению белорусов. И, наверное, очень скоро.

Маргарита Акулич, belprauda.org