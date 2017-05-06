Арестован Владимир Некляев 35 6.05.2017, 11:34

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Владимир Некляев

Поэта и экс-кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева задержали утром 6 мая рядом с его домом в Минске.

Такую информацию сообщила Радио Свобода его жена Ольга.

По ее мнению, Некляев задержан по административному делу за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля в Минске и должен отбыть 5 суток ареста.

«Было неожиданно. Мы колеса собирались в машине менять. Задерживал ОМОН, но спокойно, - рассказала Ольга. - Сказали, что везут на Окрестина. Сейчас готовлю ему передачу».

Марш рассерженных белорусов - первая акция из серии протестов против декрета «о тунеядцах».