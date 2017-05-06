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«Палатка» отказалась расследовать незаконные действия силовиков в День Воли

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  • 6.05.2017, 14:36
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Карманный «парламент» отреагировал ожидаемо.

«Оснований для создания комиссии и проведения парламентских слушаний нет», - такой ответ от «палаты представителей» получил на свой запрос по поводу событий 25 марта председатель партии БНФ Алексей Янукевич.

«На сегодняшний день информации о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел во время указанных массовых мероприятий в МВД не имеется», - сообщается в ответе, передает «Радыё Свабода».

В документе, который подписан председателем Постоянной комиссии Андреем Наумовичем, ссылаются на Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» и сообщают, что «организаторы запланированных на 25.03.2017 мероприятий отказались от их проведения, письменно сообщив об этом Минскому горисполкому и участникам».

Месяц назад Партия БНФ направила обращение каждому из 110 «депутатов» «палаты представителей». В документе отмечается, что члены партии, как и многие граждане Беларуси, возмущены возобновлением практики массовых задержаний, избиений и арестов участников мирных акций протеста. Обращается внимание и на вопиющие факты репрессий против белорусских и иностранных журналистов.

Представители БНФ предлагают «депутатам» создать парламентскую комиссию, чтобы выяснить подробности так называемого «дела боевиков», а также массовых задержаний и насилия над участниками мирных акций 15 и 25 марта в столице, а также «маршей нетунеядцев» в разных городах этой весной.

Вносить корректировки в законодательство о массовых мероприятиях Комиссия также считает «нецелесообразным».


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