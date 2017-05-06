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На химзаводе в Бресте произошел выброс вредных веществ

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  • 6.05.2017, 15:45
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46 человек были эвакуированы спасателями с территории предприятия, один рабочий завода госпитализирован.

Утром 6 мая на Брестском заводе бытовой химии произошла утечка паров азотной и ортофосфорной кислот. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, следователи и эксперты.

46 человек были эвакуированы спасателями с территории предприятия. 1 рабочий завода госпитализирован.

«По предварительным данным, пары азотной и ортофосфорной кислот попали в помещение 30×50 метров в одном из производственных цехов. В результате с подозрением на отравление химическим веществом для осмотра в больницу госпитализирован 53-летний слесарь предприятия. Проводятся работы по осаждению паров вещества», — рассказали tut.by в МЧС.

В ведомстве также добавили, что угроза распространения за пределы здания отсутствует.

«По предварительным сведениям, 6 мая 2017 года около 9 часов в цеху ОАО «Брестбытхим» в результате разгерметизации емкости с азотной кислотой произошла утечка паров химического вещества», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Она также сообщила, что 63-летний слесарь предприятия, житель областного центра, госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской больницы. Мужчина находится в сознании.

Автоматическая метеорологическая станция по улице Северной, которая находится в полутора километрах от места ЧП, превышений загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировала.

«Станция работает в режиме реального времени. Показания снимаются каждые 20 минут. По данным на 11.00, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ — диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, озона, серы, углерода, твердых частиц фракций ПМ-10 — в атмосферном воздухе нет», — отметили в лаборатории.

Некоторые помещения завода сдают в аренду другим фирмам. По словам очевидцев, похожий на хлор запах почувствовали даже в соседних зданиях — его принесло через открытые окна.

Подошли к соседнему цеху, а там невозможно было дышать совсем. Увидели мужчину, по возрасту примерно за 60 лет. Лицо у него было серое, ему помогли выйти дальше на свежий воздух. Потом мужчину забрала скорая помощь в реанимацию, — рассказывает очевидец Ирина.

По ее словам, сначала рабочие завода бегали и кричали, что концентрация вещества превышена вдвое. Позже — якобы загрязнение распространилось на радиус в 50 метров.

Людей попросили отойти подальше, но домой пока ушли не все. Мы спрашивали у врачей, что произошло — но те ответили, что им самим толком ничего не говорят.

Дальше территории завода людей не эвакуировали. Говорят, не было слышно и сигнализации после ЧП.

На химзаводе она точно есть, раньше ее иногда включали — наверное, на учениях. Ее было хорошо слышно вокруг.

Во время работы спасателей территория завода была оцеплена, движение по прилегающим улицам затруднено. В 12 часов сотрудники МЧС покинули территорию завода.

Брестский завод бытовой химии — предприятие с давними проблемами, сейчас находится в процедуре санации. Здесь работают около 100 человек, хотя раньше число сотрудников достигало 900. Завод выпускает бытовую химию и моющие средства, в том числе — в аэрозолях. В конце 90-х на погрязшее в долгах предприятие пришли российские акционеры, до 2005 года основным владельцем брестского завода была российская компания ОВК. Потом «Бытхим» достался брестскому бизнесмену Олегу Рончинскому. В 2016 году в отношении Рончинского возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 424 УК — «Злоупотребление властью или служебными полномочиями» и по ч. 2 ст. 243 УК — «Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». Второе уголовное дело дошло до суда. Приговор огласить не успели — обвиняемый уехал в США.

30 ноября 2016 года Экономический суд Брестской области огласил постановление о санации предприятия. Долги завода составляют около 3 млн долларов.

Ортофосфорная кислота — средней силы, в обычном состоянии представляет из себя кристаллы, хорошо растворимые в воде. Применяется в промышленности и сельском хозяйстве. А также, например, в стоматологии для протравливания или очищении металлических поверхностей от ржавчины. Она также входит в состав некоторых пищевых добавок (для придания кислого вкуса).

Азотная кислота относится к веществам 3-го класса опасности. Ее пары очень вредны для человека: раздражают дыхательные пути, а на коже сама кислота оставляет язвы. В больших объемах используется в химической промышленности. Применяется в производстве минеральных удобрений, ювелирном деле и графике, в производстве взрывчатых веществ и синтезе отравляющих, в производстве красок и лекарств.


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