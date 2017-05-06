«Нам нужна Европа» 4 6.05.2017, 16:04

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Фото: twitter.com

Под таким девизом в Варшаве проходит Парад Шумана.

Организаторы парада таким образом демонстрируют поддержку идее европейской интеграции и сильной позиции Польши в Европейском союзе. Дата парада связана с Днем Европы, который отмечается 9 мая. В этот день в 1950 году французский политик Роберт Шуман обнародовал свой план интеграции континента, передает «Радио Польша».

Директор Польского фонда им. Роберта Шумана Рафал Дымек отметил, что парад в этом году проходит в контексте грустного для Европы «брексита», однако, уже есть признаки того, что «Европа переходит в контрнаступление». Об этом свидетельствуют результаты выборов в Австрии и Голландии, где победили кандидаты с проевропейским посланием.

Кроме самого шествия по центральным улицам польской столицы и дискуссии о будущем Европейского союза по инициативе Информационного бюро Европейского парламента в Варшаве организован Европейский городок.

А в нем – множество мероприятий, адресованных, в основном, молодежи, и посвященных многим аспектам: от общественной деятельности до выбора профессии и проведения досуга.

В Европейском городке можно встретиться с экспертами, деятелями неправительственных организаций, сотрудниками государственных учреждений и фирм, а также поучаствовать в конкурсах и образовательных играх.