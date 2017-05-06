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На граффити «Минск-Москва» снова появилась «цитата Ольгерда»

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  • 6.05.2017, 16:15
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Фото: facebook.com

На скандальном граффити в Минске поверх закрашенной надписи протеста появилась новая.

Надпись «Я твою Москву шатал і Кремль тряс» появилась в Минске на прошлой неделе, ее закрасили и вот она появилась снова, пишет nn.by.

Эти слова стали мемом и часто использовались белорусскими интернет-пользователями в качестве подписей к фотожабам. Под этими словами чаще всего использовался образ великого князя литовского Ольгерда, который в истории прославился походами на Московское княжество в 1368, 1370 и 1372 годах.

Напомним, в октябре другой художник дорисовал на граффити новый элемент — колючую проволоку в венке девочки и букете мальчика.


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