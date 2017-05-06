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Беларусь возглавила список самых «пиратских» стран

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  • 6.05.2017, 16:28
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В среднем на одного белоруса приходится 284 посещения пиратских интернет-площадок в год

И это самый высокий показатель в мире. Такие данные приводятся в отчете (перевод – tut.by) за 2016 год компании Muso, которая занимается разработкой технологий для борьбы с пиратством.

Аналитики компании проанализировали общее количество визитов на сайты с пиратским контентом из 127 стран мира, а после подсчитали отношение этого показателя к интернет-аудитории страны. В расчет брали только государства, в которых больше миллиона интернет-пользователей.

Беларусь заняла первое место в рейтинге с показателем в 283,83 визита на душу населения. Следом за ней — Литва, Грузия, Украина и Латвия. Любопытно, что в топ-10 попал Сингапур — страна, которая занимает четвертое место в мире по валовому национальному доходу на душу населения.

При оценке пиратского трафика аналитики учитывали стриминговые площадки, загрузки из интернета, а также публичные и приватные torrent-раздачи. Мировой уровень пиратства в 2016 году эксперты оценили в 191 миллиард визитов. В среднем по миру на одного интернет-пользователя пришлось по 53,33 посещения пиратских площадок.


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