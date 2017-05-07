В Венесуэле начинается настоящий Майдан 6 7.05.2017, 10:25

Фото: Reuters

В Каракасе сейчас проходят наиболее масштабные протесты за все последние месяцы.

«Для тех, кто не следит за этими событиями, напомню, что уже несколько месяцев там проходят масштабные акции протеста против президента Мадуро, которого оппозиция считает диктатором и узурпатором. Еще в стране есть парламент, большинство членов которого находятся в оппозиции к президенту.

Противостояние разгорелось от того, что Мадуро постепенно «отжимает» полномочия у парламента и не хочет уходить с президентского кресла, в то время как страна стремительно беднеет — по самым оптимистичным прогнозам, в 2017 году инфляция в Венесуэле составит целых 700%. Что с этим делать, Мадуро не знает, но уходить с кресла президента не хочет. Оппозиция требует досрочных выборов и полной перемены курса страны, Мадуро против», - пишет блогер Максим Мирович.

В подтверждение схожести событий в Каракасе с Евромайданом в Киеве блогер опубликовал самые свежие фото протестов в Венсуэле.

Улицы в центре города заполнены протестующими. Большинство из них — обычные горожане, добивающиеся отставки Мадуро и досрочных выборов, но есть и множество активистов, готовых драться с полицейским спецназом, чаще всего это молодежь лет 20-25.

Для защиты от резиновых пуль у протестующих появились самодельные деревянные щиты, похожие на те, что были на Майдане в Киеве. Еще можно увидеть металлические щиты с отверстиями — их, вероятно, отобрали у полицейских в ходе столкновений.

Протестующие переняли технику обороны у полицейских, выстраивая что-то вроде упрощенной «черепахи» римских легионеров — щиты ставятся в несколько рядов для максимальной защиты от метательных снарядов и травматических пуль полици.

Периодически из-за щитов выходят активисты в противогазах и масках, которые отбрасывают газовые гранаты обратно в сторону полиции.

А вот так выглядят наступательные порядки полицейского спецназа — слева водомет, затем цепь из полицейских со щитами, броневик и еще полицейские:

Вчера полицейские попытались взять штурмом одну из диспозиций протестующих, въехав в людей броневиком:

После чего броневик, лишенный поддержки «пехоты», был тут же забросан бутылками с зажигательной смесью и отступил:

Попытка прорыва полицейских на мотоцикле:

Полицейских забросали камнями и отобрали у них помповое ружье:

Протестующие бросают газовые гранаты обратно в сторону полиции:

Бросок «коктейля Молотова»:

Бутылка с зажигательной смесью прилетает в ряды полиции:

Пострадавшие от «коктейля» сами протестующие — это результат либо броска полиции, либо неудачного броска коктейля самими протестующими.

Баррикады в дыму.

Дедушка с флагом отступает после газовой атаки полиции.

Протестующие выносят раненых с поля боя. По словам венесуэльских СМИ и блогеров, в ходе акций протеста погибло уже более 35 человек.

Еще раненый:

И еще. Ранение тяжелое, на пострадавшем надет жесткий фиксатор для шеи.

Атака «коктейлем Молотова»:

Ряды полиции в дыму:

«Такие дела. Мой прогноз на дальнейшее развитие событий неутешительный — протесты будут только нарастать, так как полицейские уже переступили «красную черту», погибли люди. Кроме того, у Мадуро нет никакой программы по выходу из тяжелейшего кризиса, во время которого люди уже начали грабить магазины с едой, чтобы просто что-то покушать», - считает блогер.