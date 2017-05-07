закрыть
7 мая 2017, воскресенье, 21:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Во Франции началось расследование взлома почты Макрона

  • 7.05.2017, 19:27
  • 6,329
Эммануэль Макрон

Архив почты Макрона был опубликован 5 мая — за два дня до второго тура президентских выборов.

Французские правоохранительные органы начали расследование взлома почты сотрудников штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, пишет «Медуза» со ссылкой на Agence France-Presse.

Архив почты Макрона был опубликован 5 мая — за два дня до второго тура президентских выборов. Штаб Макрона признал, что против них провели хакерскую атаку.

Ранее в возможных атаках против Макрона обвиняли русских хакеров. В опубликованном архиве также содержатся следы российской компании, предположительно связанной с Минобороны. Первой об архиве переписки Макрона сообщили в WikiLeaks, котора ранее публиковала массив писем штаба Хиллари Клинтон в ходе американской президентской кампании.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев