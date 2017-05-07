Во Франции началось расследование взлома почты Макрона 7.05.2017, 19:27

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Эммануэль Макрон

Архив почты Макрона был опубликован 5 мая — за два дня до второго тура президентских выборов.

Французские правоохранительные органы начали расследование взлома почты сотрудников штаба кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом со ссылкой на источник, близкий к расследованию, пишет «Медуза» со ссылкой на Agence France-Presse.

Архив почты Макрона был опубликован 5 мая — за два дня до второго тура президентских выборов. Штаб Макрона признал, что против них провели хакерскую атаку.

Ранее в возможных атаках против Макрона обвиняли русских хакеров. В опубликованном архиве также содержатся следы российской компании, предположительно связанной с Минобороны. Первой об архиве переписки Макрона сообщили в WikiLeaks, котора ранее публиковала массив писем штаба Хиллари Клинтон в ходе американской президентской кампании.