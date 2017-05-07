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Эммануэль Макрон стал президентом Франции

  • 7.05.2017, 21:11
Эммануэль Макрон
Фото: twitter

Во Франции стали известны первые результаты выборов.

Эммануэль Макрон, по данным экзит-поллов, одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции. Опросы показали, что за Макрона проголосовали 65,5 процента пришедших на участки, передает ВВС.

За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен проголосовали 34,5 процентов французов.

23 апреля в первом туре Макрон набрал 23,8 процента, Ле Пен пришла второй с 21,5 процента голосов. Большинство выбывших из гонки кандидатов поддержали Макрона.

За два дня до второго тура хакеры опубликовали переписку штаба Макрона. В архивах есть указания на причастность к этому россиян. Во Франции началось расследование инцидента.


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