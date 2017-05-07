закрыть
8 мая 2017, понедельник, 1:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Свобода, равенство и братство

  • 7.05.2017, 22:10

Европа поздравляет Макрона с победой.

По предварительным данным, опубликованным BFMTV, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре президентских выборов во Франции.

Согласно первым оценкам, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Его соперница по второму туру, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 34,1% голосов. Цифры приводятся на основании расчетов социологической службы Elabe, передает ТАСС.

Выбор в пользу свободы, равенства и братства

Граждане Франции, выбрав Эмманюэля Макрона президентом страны, сделали выбор в пользу свободы, равенства и братства. С таким заявлением выступил в Twitter МИД Германии.

"Libert, galit, Fraternit (свобода, равенство и братство) - это сегодня выбрала Франция. Великая нация была, есть и остается в сердце Европы", - отметили в ведомстве.

Отпор националистам и популистам

Макрон показал, что противникам Европы, националистам и популистам "можно дать отпор, заняв ясную позицию и говоря открытым текстом". Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Это хороший день для Франции. Это хороший день для Европы и Германии, - отметил он. - Французы сделали выбор в пользу оптимизма, реформ и открытости миру, свободы, равенства и братства, но выступили против изоляции, цинизма и ненависти". "Я очень рад, что моему другу Макрону удалось достигнуть этой победы", - подчеркнул Габриэль. "Делать ставку на Европу - это того стоит", - указал он.

"Его победа на выборах - это также задача для нас, ведь Макрон должен иметь успех. Если он потерпит провал, Ле Пен через пять лет станет президентом и европейский проект рухнет, - утверждал Габриэль. - Для этого во Франции необходимо провести реформы".

"Мы, немцы, должны его сейчас поддержать. Того, кто реализует реформы, нельзя одновременно принуждать проводить жесткий курс экономии", - продолжал глава МИД ФРГ. Он подчеркнул, что Германии следует прекратить читать наставления остальным странам в финансовой политике. "Мы должны быть Франции столь же благодарны, как и США за их план Маршалла", - отметил Габриэль, напомнив заслуги Парижа в деле становления европейского внутреннего рынка.

"Мы должны сейчас вместе с французами работать над германо-французским инвестиционным фондом, - говорится в заявлении. - В наших политических, а также экономических интересах оказать поддержку Франции".

Во имя сильной, единой Европы

Победа Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции - это победа во имя сильной, единой Европы, написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сердечные поздравления, Эмманюэль Макрон. Ваша победа - это победа во имя сильной, единой Европы и германо-французской дружбы", - отметил он.

"Подтвердили свою приверженность Евросоюзу"

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

В нем отмечается, что "его убедительная победа подтверждает стремление большинства наших соотечественников объединиться вокруг ценностей республики". По мнению Олланда, избиратели "подтвердили свою приверженность Евросоюзу и открытость Франции окружающему миру".

"В нашем разговоре я пожелал ему успеха в интересах нашей страны, поскольку главная задача состоит в том, чтобы объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости", - приводятся в заявлении слова Олланда.

Франция останется в сердце Европы

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил Эмманюэля Макрона с победой. Сообщение Таяни в Twitter появились через считанные минуты после объявления первых итогов голосования.

"Мои поздравления Эмманюэлю Макрону. Рассчитываю, что Франция останется в сердце Европы и будет вместе с нами менять ЕС, чтобы сделать его ближе к простым гражданам", - написал председатель Европарламента.

Европейское будущее

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравление Эмманюэлю Макрону с победой.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона! Счастлив, что французы выбрали европейское будущее. Вместе сделаем Европу сильнее и справедливее", - написал председатель Еврокомиссии в своем Twitter.

Избранный президент

Глава британского правительства Тереза Мэй поздравила Макрона с победой, назвав его "избранным президентом". Об этом заявил официальный представитель премьера.

По его словам, премьер-министр "тепло поздравляет избранного президента Макрона с его успехом на выборах".

Свобода, а не тирания

Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил Эмманюэля Макрона с победой. Соответствующее сообщение Туск разместил в своем Twitter.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона. Мои поздравления и французскому народу, который выбрал свободу, равенство и братство, а не тиранию и ложь", - написал председатель Евросовета.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев