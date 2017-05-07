Свобода, равенство и братство 7.05.2017, 22:10

Европа поздравляет Макрона с победой.

По предварительным данным, опубликованным BFMTV, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одерживает победу во втором туре президентских выборов во Франции.

Согласно первым оценкам, Макрон занимает первое место, набирая 65,9% голосов. Его соперница по второму туру, председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 34,1% голосов. Цифры приводятся на основании расчетов социологической службы Elabe, передает ТАСС.

Выбор в пользу свободы, равенства и братства

Граждане Франции, выбрав Эмманюэля Макрона президентом страны, сделали выбор в пользу свободы, равенства и братства. С таким заявлением выступил в Twitter МИД Германии.

"Libert, galit, Fraternit (свобода, равенство и братство) - это сегодня выбрала Франция. Великая нация была, есть и остается в сердце Европы", - отметили в ведомстве.

Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat #Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 7 мая 2017 г.

Отпор националистам и популистам

Макрон показал, что противникам Европы, националистам и популистам "можно дать отпор, заняв ясную позицию и говоря открытым текстом". Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

"Это хороший день для Франции. Это хороший день для Европы и Германии, - отметил он. - Французы сделали выбор в пользу оптимизма, реформ и открытости миру, свободы, равенства и братства, но выступили против изоляции, цинизма и ненависти". "Я очень рад, что моему другу Макрону удалось достигнуть этой победы", - подчеркнул Габриэль. "Делать ставку на Европу - это того стоит", - указал он.

"Его победа на выборах - это также задача для нас, ведь Макрон должен иметь успех. Если он потерпит провал, Ле Пен через пять лет станет президентом и европейский проект рухнет, - утверждал Габриэль. - Для этого во Франции необходимо провести реформы".

"Мы, немцы, должны его сейчас поддержать. Того, кто реализует реформы, нельзя одновременно принуждать проводить жесткий курс экономии", - продолжал глава МИД ФРГ. Он подчеркнул, что Германии следует прекратить читать наставления остальным странам в финансовой политике. "Мы должны быть Франции столь же благодарны, как и США за их план Маршалла", - отметил Габриэль, напомнив заслуги Парижа в деле становления европейского внутреннего рынка.

"Мы должны сейчас вместе с французами работать над германо-французским инвестиционным фондом, - говорится в заявлении. - В наших политических, а также экономических интересах оказать поддержку Франции".

Во имя сильной, единой Европы

Победа Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции - это победа во имя сильной, единой Европы, написал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Félicitations, @EmmanuelMacron. Votre victoire est une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 7 мая 2017 г.

"Сердечные поздравления, Эмманюэль Макрон. Ваша победа - это победа во имя сильной, единой Европы и германо-французской дружбы", - отметил он.

"Подтвердили свою приверженность Евросоюзу"

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой на президентских выборах. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.

В нем отмечается, что "его убедительная победа подтверждает стремление большинства наших соотечественников объединиться вокруг ценностей республики". По мнению Олланда, избиратели "подтвердили свою приверженность Евросоюзу и открытость Франции окружающему миру".

"В нашем разговоре я пожелал ему успеха в интересах нашей страны, поскольку главная задача состоит в том, чтобы объединиться ради движения Франции по пути прогресса и социальной справедливости", - приводятся в заявлении слова Олланда.

Франция останется в сердце Европы

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил Эмманюэля Макрона с победой. Сообщение Таяни в Twitter появились через считанные минуты после объявления первых итогов голосования.

Congratulations to @EmmanuelMacron Counting on France to stay at Europe's heart, changing our Union together to bring it closer to citizens. — EP President Tajani (@EP_President) 7 мая 2017 г.

"Мои поздравления Эмманюэлю Макрону. Рассчитываю, что Франция останется в сердце Европы и будет вместе с нами менять ЕС, чтобы сделать его ближе к простым гражданам", - написал председатель Европарламента.

Европейское будущее

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил поздравление Эмманюэлю Макрону с победой.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона! Счастлив, что французы выбрали европейское будущее. Вместе сделаем Европу сильнее и справедливее", - написал председатель Еврокомиссии в своем Twitter.

Избранный президент

Глава британского правительства Тереза Мэй поздравила Макрона с победой, назвав его "избранным президентом". Об этом заявил официальный представитель премьера.

По его словам, премьер-министр "тепло поздравляет избранного президента Макрона с его успехом на выборах".

Свобода, а не тирания

Председатель Европейского совета Дональд Туск поздравил Эмманюэля Макрона с победой. Соответствующее сообщение Туск разместил в своем Twitter.

"Поздравляю Эмманюэля Макрона. Мои поздравления и французскому народу, который выбрал свободу, равенство и братство, а не тиранию и ложь", - написал председатель Евросовета.