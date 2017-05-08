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Макрон стал президентом Франции с двукратным отрывом

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  • 8.05.2017, 7:43
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Фото: Getty Images

Обработано 100% бюллетеней.

Министерство внутренних дел Франции опубликовало предварительные итоги голосования на президентских выборах, обработав 100% (47,4 млн) бюллетеней на всех избирательных участках.

Ведомство подтвердило победу Эмманюэля Макрона, лидера центристской партии «Вперед!» и бывшего министра экономики республики: за него проголосовали 20,7 млн избирателей, которые отдали ему 66,06% своих голосов.

Его основной оппонент — кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,94%, за нее проголосовали 10,6 млн человек.

Общая явка во втором туре выборов составила 74,62%. Как ранее отметили в полицейском ведомстве, 6,3% избирателей, или 3 млн человек, опустили в урны пустые бюллетени. При этом еще 1,06 млн бюллетеней признали недействительными (2,24% от общего числа).

В ведомстве также пояснили, что к настоящему времени пока не поступили все данные с избирательных участков, находящихся в других странах, голосования в которых организовывал МИД республики.

В ходе своего первого публичного выступления перед сторонниками избранный президент отметил, что его победа беспрецедентна. «То, что мы сделали за месяцы работы, беспрецедентно и не имеет аналога. Все говорили, что это невозможно, но они просто не знают ничего о Франции», — заявил он под ликование собравшихся у здания Лувра в Париже вечером, 7 мая.

Сразу после оглашения предварительных результатов выборов Марин Ле Пен позвонила Макрону и поздравила его с победой. Она заявила, что народ Франции избрал нового президента и «выбрал постоянство». Тем самым она признала свое поражение.

Фото: Getty Images

Также с победой на выборах Макрона уже поздравили лидеры европейских государств, например, действующий президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и другие.

Фото: Getty Images

Передача президентских полномочий и инаугурация должна состояться во Франции на следующей неделе.


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