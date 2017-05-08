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Белоруска 12 лет проработала в Греции ради квартиры в Минске

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  • 8.05.2017, 7:55
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В нархозе за ставку методиста будущая минчанка получала всего 50 долларов.

12 лет Маргарита Бородий отработала в Греции няней, сиделкой и горничной — зато смогла купить себе квартиру в Минске. «Стала впервые за всю жизнь сама себе хозяйкой», — радуется Маргарита. Свою историю она рассказала tut.by.

«Вместо двух недель я проработала в Греции почти 12 лет»

— Мне скоро 65 лет, и я хочу рассказать, как поменяла свою жизнь.

В 2001 году я была методистом в нархозе: работа интересная, со студентами, очень мне нравилась. Но к этому времени прожила с мужем больше 28 лет — и семейная жизнь совершенно не ладилась. Дети выросли. Я решила уехать на заработки в Грецию.

Сотрудники Минтруда, которые преподавали в нархозе, подсказали мне, куда обратиться, чтобы найти надежную фирму. Я отнесла туда огромные по тем временам деньги. Сделала туристическую визу на две недели, взяла с собой чемоданчик и уехала. Вместо двух недель я проработала в Греции почти 12 лет.

Когда представитель фирмы привел меня в семью, где должна была жить и трудиться: мама и четверо детей — я не знала, как по-гречески сказать им хотя бы «здравствуйте». Меня ждал тяжелый, низкоквалифицированный труд: ухаживать за больными, помогать по дому и сидеть с детьми. Работать только «бебиситтерами» могут позволить себе гречанки. В нашем случае к уходу за детьми или стариками прибавлялась еще уборка дома. Работать можно «меса», когда в доме тебе выделяют комнату, или «ексо», когда жилье снимаешь ты сам.

Со временем я сделала документы, устроилась легально, даже могла приезжать в Беларусь в отпуск. Язык греческий выучила быстро, но я его и учила день и ночь. Зарабатывали, кто как устроится. В месяц минимум 100 евро уходило на жизнь. Работая в семье, на жилье и еду не тратишься, но одежда, лекарство, что-то вкусненькое, отдых в выходные — это все твои расходы. Еще 100 евро налогов отдавала за то, что официально работала. 400 евро получалось отложить. Но я знала людей, которые отказывались ехать на море, чтобы не тратить лишних денег на дорогу, или ели на обед только принесенные из дома бутерброды. Много ли я зарабатывала или нет? Скажу, что в 2001 году в нархозе на ставку методиста мне платили 50 долларов.

«Заработала себе на квартиру, стала сама себе хозяйкой»

— В 2012 году я вернулась в Беларусь. Заработала себе на квартиру, на хороший ремонт, стала — впервые за всю жизнь — сама себе хозяйка. Уехала из Греции еще и потому, что очень устала. Это другая реальность. Там приходится работать 24 часа в сутки. Например, я жила в двухэтажном доме, где было двое детей. В детской стоял микрофон, а динамик — у меня в комнате. Если ребенок заплачет ночью, кто проснется? Неужели мама, которая платит мне деньги?.. Или сидишь дома, смотришь за больным стариком. Он имеет право выходить из дома, когда хочется, а ты — нет.

Сейчас в Беларуси я работаю воспитателем в детском саду. Я ведь по образованию учительница русского языка. Пенсия у меня — 210 рублей, на эти деньги не выживешь. То, чем занимаюсь, мне нравится: дети позитивные и забавные. Сегодня, например, рисовали салют. Работа творческая! И поверьте, о годах, проведенных в Греции, я не жалею. Трудности забылись. А прекрасная природа, море — эти воспоминания со мной. Вот моя история. Не бойтесь дерзать, и судьба даст вам шанс!


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