«Белорусским заводам нужно делать розовые гири» 8.05.2017, 9:34

Как бывший борец из Беларуси стал успешным тренером по фитнесу на Лазурном берегу.

Журналисты onliner.by побеседовали с тренером по фитнесу из Беларуси, который живет на Лазурном берегу Франции.

Костя приехал в Ниццу давным-давно. Он бывший спортсмен, занимался борьбой. Во Франции тренирует профессиональных спортсменов из сборных разных стран. В свободное время занимается с любителями.

«В Европе все бегают. Почему?»

— Есть мода, а есть философия, — рассуждает бывший борец. — Оба подхода имеют право на существование. Но если мы говорим о том, что «в Европе все бегают», то касаемся вопросов более глубоких, мировоззренческих. Выйдите на променад в Ницце и посмотрите — там абсолютно разный социальный и возрастной срез. И людей немерено. Это не мода — все гораздо серьезнее.

Такую массовость можно объяснить разными факторами. Во-первых, на свое здоровье люди начали обращать внимание гораздо раньше, чем в странах Восточной Европы. Во-вторых, здесь это бесплатно круглый год. Если есть море, рядом набережная, климат суперский, солнце светит, почему бы не устраивать себе ежедневные пробежки. В-третьих, французы сами по себе активный народ. Это уже исторические особенности. Они любят соревноваться. Участвуют в любительских турнирах по бегу, фанатеют от марафонов. В Беларуси это тоже есть, наверное, но вряд ли так развито.

— Денег нет, говорят в Беларуси. Какой тут ЗОЖ. Финансовая обеспеченность и устроенность жизни в европейском отношении к физкультуре играют какую-то роль?

— Тут это не стоит денег. Про климат я уже сказал — бегай не хочу. На променаде город оборудовал бесплатные тренажеры. Отличные общественные площадки есть во всех парках. Безлимит в тренажерном зале в среднем стоит 50—55 евро в месяц — мелочь по меркам здешних зарплат. Но я бы не связывал напрямую уровень благосостояния общества со степенью развитости ЗОЖ-культуры. Отсутствие денег — это стандартная отмазка лени. Как и отсутствие времени.

Возможно, Костя прав. А возможно, и нет. Самое главное визуальное отличие — огромное количество людей средних лет и старше, которые занимаются физкультурой в Европе. Нашим людям в возрасте не до этого. Очевидно, почему.

«Сам себе рентген»

Во Франции десятки десятков организаций и альянсов, которые занимаются пропагандой здорового образа жизни как государственно-частной религии. С пафосом, без пафоса, с дельными советами. Вот лаконичная памятка-брошюра на одном из сайтов: «Здоровый образ жизни — это умение управлять своим весом, умение управлять стрессами, 15 минут смеха в день и регулярный секс».

— Здоровый образ жизни в моем понимании — это философия. Не просто весна пришла, нужно подсушиться и пару фоточек запулить в Instagram, — рассуждает Костя. — То есть это далеко не только тренажерка. Ты круглый год живешь в ритме ЗОЖа. Это и еда, и хороший сон, и медитация. Йога как элемент ЗОЖа становится бешено популярной. Вся жизнь — она здоровая. Надо начинать с мозгов, а не с качалки, люди это понимают.

У меня есть своя терминология. ЗОЖ — это в первую очередь самоуважение к себе. Если ты себя уважаешь, то не будешь свой организм загрязнять. Какую бы аналогию привести… Ну вот, к примеру, человек, который любит свою машину. Он же не будет садиться в салон любимой BMW в грязных ботинках. Пожалеет коврик.

То есть за машинами мы следим, а собственный организм нам по барабану — травим его всякой гадостью.

Я лично никогда не курил. Тут и спорт, и отношение к табаку как к грязи и дряни. У меня в голове постоянно включен «рентген». Вижу свою печень, свои легкие, не хочу их засорять. Такая у меня мотивация. Но я ее не навязываю.

Мимо кафешки проходят люди, они курят, хрустят багетами и, думается, не очень к подобной и любой другой философии умеренности расположены. В обед многие из них пропустят по рюмке аперитива, вечером будет вино. Французов не назовешь трезвенниками и аскетами, они скорее эпикурейцы, но никакой парадоксальности и контраста на фоне бурного развития ЗОЖ-общества Костя в этом не видит.

— По моим наблюдениям, до 30 лет народ пьет и курит ничуть не меньше, чем в наших краях. Разве только с кнопкой «стоп» у них лучше. Умеют останавливаться. После 30 лет, когда перебесятся, уже следят за собой. Особенно это видно по женщинам. В 20 лет ходят, простите, толстухи, неухоженные, непричесанные , а потом раз — и начинаются спортзалы, мода, стиль. Бросают курить. И так далее. Марихуану, кстати, думаю, минимум раз в жизни попробовал каждый француз. Но опять-таки — побалуются разок и бросают.

О роли тренера

— Тренеру важно помочь перевернуть мозги, а не показать, как работает тренажер. Я работаю с мотивацией. Человек ведь обычно знает и пункт А, и пункт Б. А как заставить себя встать и пойти — не знает. Нынче во Франции и не только в моде смотреть YouTube, там очень много всего, но как разобраться, что тебе нужно? Кто выкладывает эти ролики, какой у них опыт и какое образование?

— Что еще может сказать тренер…

— Да можете заниматься без тренера, если все хорошо с самодисциплиной. Выбирайте комплекс простых упражнений, которые не требуют знаний и техники. Не беритесь за тяжелые веса. Бегайте. В Ницце процентов 50 людей вообще не ходят в залы и имеют отличную форму. В Париже и на севере, где климат не такой приятный, другая пропорция. А с самомотивацией все просто, если правильно поставить цель. Сбросить 4 килограмма — звучит так себе. Зачем сбрасывать, ради чего? Если жена или любовница не так начала смотреть — вот это уже ближе к делу. Или хочется новых ощущений. Или в зеркало глянул и устыдился. У женщин с этим сложнее, поэтому во Франции их в залах больше. Удержать мужчину — основной мотиватор.

Как гири из Беларуси понравились французам

Костя рассказывает историю о тяжелых буднях ЗОЖа на Лазурном побережье. Здесь, как известно, есть все: солнце, море, свежий салат, устрицы, виллы, деньги, олигархи, крутые тачки. Но оказалось, что нет чугунных гирь. А клиенты хотели. Однажды Костя попросил товарища из Минска достать ему брутальные советские гири в РБ. Тот искал по всем заводам, заехал в Слуцк, но не смог с местным маркетингом договориться. Потом завод в Слуцке закрылся. Но в магазинах «олдскул» почти как в СССР на полках стоял — на машине Косте привезли из Минска несколько штук.

— Гири я доставал для французских спортсменов. Здесь они стоили дорого, да и хотелось особой советской стилистики. иревая история связана в основном с Восточной Европой, потом Павел Цацулин начал развивать это в Америке, пошел тренд. Но во Франции на тот момент гири было сложновато достать. И белорусские пришлись очень кстати. Я даже думаю, что, если бы белорусские заводы начали массово производить гири, они бы смогли отлично заработать на рынке ЕС!

— Закинем идею промышленности...

— Только скажите промышленности, что гирю все-таки надо сделать не просто недорогой, но и красивой, а не как у промышленности принято. Ладно спортсмены, им не важно, черная она, облупившаяся или какая еще. А девушки во Франции хотят розовых гирь. У меня в практике такой случай был. Заказывал специально в Ирландии. Они там красиво делают. Раскрашивают их.

Показуха, гопники и «инстаграмы»

Обычный городской парк в Ницце. Бабушки с собачками, трава, кузнечики, скамейки, коляски. Приезжает парень на велосипеде, ставит важно его в сторону, долго разминается, подходит к турнику, достает телефон. Пара упражнений, пара фотографий. Отработал.

— Во Франции тоже есть такая шутка: «Пошел в зал, забыл сфотографироваться — зря тренировался!» Но все-таки не до такой степени. Листаю русские «инстаграмы» с попами и мышцами и французские — тут то же, но в гораздо меньшем количестве. Но есть пляжная культура. На пляж нужно приходить подкачанным и стройным. Ради пляжного впечатления многие готовы попотеть.

Что еще объединяет планету, шутит Костя, — гопники во всех странах мира выглядят одинаково.

— Раз уж мы про «луки» и внешний вид. Во Франции не принято ходить в трениках, если ты не тренер и не спортсмен. Вот если у тебя на футболке написано «Сборная Франции», то да, никаких вопросов. А когда в руке сигаретка, штаны от Lacoste — потому что это круто ведь, круче Adidas, то это, простите, гопота.

Что дальше?

— От ЗОЖ-моды Европа хочет прийти к ЗОЖ-обществу. Что дальше? Будут жить по 100 лет или волна схлынет, а люди уйдут в мир VR?

— Не хочу гадать, это дело неблагодарное. Будет меняться форма занятий, добавятся какие-то элементы игры. Сейчас, к примеру, наиболее востребован кроссфит. Там атмосфера другая, командная, все друг друга подтягивают. Народу нравится. По поводу волны... Когда ЗОЖ становится религией, это надолго. Навсегда.