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Что означает победа Макрона

  • Джерард Роланд, «Новое время»
  • 8.05.2017, 10:23
  • 5,059
Эммануэль Макрон

Несколько ремарок относительно второго тура президентских выборов во Франции.

Мы все знали, что Макрон уверенно лидирует в опросах, но после Brexit, вброшенных в последнюю минуту #Macronleaks, сохранялась неопределенность. Несколько ремарок относительно второго тура президентских выборов во Франции:

1. Катастрофы удалось избежать. ЕС может выжить (показатели экономического роста в ЕС на данный момент выше, чем в США). Демократия и мир остаются на первом месте, кроме того, есть шанс, что мы получим хорошие экономические новости от президентства Макрона. А это самое важное.

2. После блеклого и незаметного президентства Олланда у Макрона появится возможность оживить ось взаимодействия Франции и Германии, своеобразного двигателя Европы.

3. Французская политика, скорее всего, сделает шаг навстречу немецкой политике. В Германии существует Большая коалиция консерваторов и социал-демократов. После парламентских выборов в июне это, вероятно, произойдет и во Франции. Консерваторы –Les Republicains, а социалисты – партия Hollande. Президентство Макрона приведет к увеличению числа представителей его партии En Marche в парламенте, но маловероятно, что у них будет большинство. Программа Макрона делает реальной создание такой Большой коалиции против радикалов.

4. Несмотря на катастрофу для партий Фийона и Амона в первом туре президентских выборов, слишком рано объявлять о смерти этих политических сил. Их плохие результаты связаны с внутренними праймериз. Кандидатом от республиканцев должен был стать Жюппе, а от социалистов, вероятно, должен был выдвигаться Вальс. Голосуя за кандидатов на праймериз, французы оказались менее дальновидными, чем партийные машины. Система праймериз имеет смысл только в том случае, если в ней участвуют все кандидаты справа и все кандидаты слева. Я не уверен, что этот опыт повторится.

5. Новый раскол мира на глобалистов и националистов набирает обороты на международном уровне. Путин и иже с ним… они ведь никуда не делись. Разделение между этими двумя лагерями касается не только экономики (протекционизм или открытость), но и базовых ценностей (права женщин, права меньшинств и т.д.). Я редко видел такую ненависть между этими двумя лагерями, как в современных США, теперь это наблюдается и во Франции. Пока глобалисты лидируют в Европе, и это, вероятно, будет подтверждено выборами в Германии. Вполне очевидно, что мы вступили в новую эру, полную неопределенности и неожиданностей (хороших и плохих).

Джерард Роланд, «Новое время»


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