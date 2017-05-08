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Больше 1,5 тысячи фур скопилось на выезде из Беларуси в ЕС

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  • 8.05.2017, 10:33
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Только в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 650 большегрузов.

Большие очереди грузовых и легковых автомобилей скопились на выезде из Беларуси в страны Евросоюза, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

Как свидетельствуют данные погранведомства на 10.00, больше всего автомобилей ожидают выезда в пунктах пропуска на границе с Литвой. Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят 650 большегрузов, «Котловка» — 130, «Бенякони» — 264 и в «Привалке» — 195 грузовиков.

Очереди образовались и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» выезда ждут 180 грузовиков, «Урбаны» — 140 фур.

В понедельник очереди фиксируются и на польском направлении: в пункте пропуска «Брузги» в очереди стоят 140 легковых и 50 грузовых автомобилей, «Берестовица» — по 86 легковых и 124 грузовика.

В ГПК просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.


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