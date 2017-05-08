Почему Лукашенко недолюбливает Оршу 2 8.05.2017, 13:31

Фото: «Радыё Свабода»

Что мешает поднять из «руин и пепла» малую родину диктатора.

Диктатор не раз называл Оршу «местом, где я родился» и приезжал в районный центр с визитами. Но жизнь простых оршанцев от этого лучше не стала, пишет gazetaby.com.

На фоне цветущего Шкловского района, Оршанский всегда выглядел бедным родственником. Несмотря на то, что районный центр на востоке страны Александр Лукашенко любит называть едва ли не родным городом, зарплаты в Орше низкие даже по меркам небогатой Витебской области.

Местные жители иногда прямым текстом говорят, мол, Александр Лукашенко Оршу недолюбливает.

По признаниям оршанцев, в городе осталось не так много мест, где можно заработать достойную зарплату. Раньше «хлебным» считалось местное отделение Белорусской железной дороги, однако в последние годы зарплаты там приблизились к средним по городу. Относительно неплохо чувствуют себя два крупных предприятия – разрекламированный Лукашенко Оршанский льнокомбинат и станкозавод «Красный борец».

Остальные местные заводы как были, так и остаются серой массой, где зарплата в 500 рублей считается высокой.

На некоторых оршанских предприятиях ситуация и вовсе выглядит катастрофической – как, например, на мясокомбинате, где по информации местных жителей, людей перевели на неполную рабочую неделю и платят мизерные 140-150 рублей в месяц.

Редкие исключения в истории Орши все же случались – к примеру, одно время в окрестностях работал фермер-иностранец, который выкупил местный совхоз и закупил большие немецкие тракторы. Первым делом инвестор выгнал всех пьющих работников, а тем, кто остался, повысил зарплаты. Ради того, чтобы устроиться на работу к «немцу», некоторые оршанцы даже кодировались и бросали пить.

Лакомым местом некоторое время считалось еще одно производство, которое в Орше организовал российский предприниматель. На арендованных у предприятия «Легмаш» площадях он выпускал поздравительные открытки. Товар, как ни странно, расходился гораздо лучше станков и льна, а работникам фирмы платили хорошие деньги.

Все более-менее успешные предприятия Оршанщины объединяла одна важная черта – они были частными. И так уж случилось, что большинство бедных и убыточных предприятий в городе – государственные.

А частный капитал в Оршу почему-то не идет. Показательный факт – один из крупнейших белорусских бизнесменов Александр Шакутин, который владеет огромным предприятием «Амкодор» и является выходцем из Оршанского района, пока не спешит вкладывать свои деньги, чтобы восстановить регион.

Объяснением такой ситуации выглядят слова Лукашенко, сказанные во время апрельского послания к народу и парламенту.

– У нас всяких «реформаторов» в правительстве хватает, – заявил тогда он. – А надо не так действовать. Вот есть в Орше инструментальный завод. А реформаторы предлагают его рабочих переучить шить портянки. А инструменты нам потом из-за границы привозить? Ответьте, реформаторы? Орша важна не только потому, что я там родился. А потому что это важный регион: там есть учреждение, называется тюрьма. Оттуда выходят люди и им надо работать. Поэтому Орша, Болбасово и весь регион – очень важный. И будьте готовы, что раз в три месяца я сам там буду и буду проверять, как вы развиваете этот район.

После таких высказываний кажется, что в ближайшее время реформы оршанским предприятиям точно не грозят, а частные инвесторы вряд ли массово придут в районный центр. На этом фоне показная забота Лукашенко о своей малой родине скорее выглядит проблемой, чем преимуществом.

А когда в городе нет перспективы, стоит ли удивляться, что тысячи оршанцев предпочитают уезжать на заработки в Россию? Или выходят на самые массовые за последние 20 лет митинги против власти, несмотря на все сладкие обещания.