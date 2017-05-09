Живущим на площади Победы минчанам запретили включать свет 34 9.05.2017, 10:24

5,597

В социальных сетях появилось фото объявления за подписью администрации Партизанского района Минска.

От жителей столицы требуют выключить свет во время репетиции и праздничного концерта 9 мая, передает «Белсат».

«На площади Победы запланирован праздничный концерт с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, - отмечается в объявлении. - С целью показа тематического 3D-шоу на фасадах зданий вам необходимо отключить свет в квартирах и плотно зашторить окна, которые выходят на монумент, на время проведения репетиции и концерта: 7 мая с 22 до 23 часов, 8 и 9 мая с 21.30 до 23 часов».

Что будет с теми, кто все же зажжет свет - не уточняется.

9 мая минчан ожидают и другие ограничения. Сегодня запрещена парковка по проспекту Машерова, Независимости и Победителей, а также улиц вблизи площади Победы. С утра закрыт первый вестибюль ст. м «Площадь Победы», так как в 12 к монументу Победы будет возлагать цветы белорусский правитель.