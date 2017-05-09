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День Победы в Минске прошел по российскому сценарию

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  • 9.05.2017, 20:46

Во время празднования Дня Победы бросалось в глаза влияние российской пропаганды.

Георгиевские ленточки открыто не раздавали, однако многие люди сами пришли на площадь, украсив ими свою одежду, пишет nn.by. Ленты с «яблоневым цветом», лихорадочно придуманные белорусской госидеологией несколько лет назад как бы в противовес, были в основном на «представителях трудовых коллективов» и школьниках, попавших сюда по разнарядке.

А «георгиевские» многие из тех, кто был на площади, цепляли по собственной инициативе. Ими украшали дамские сумочки, автомобили, портреты предков-ветеранов. Большая семья из Минска даже сшила флаги в «георгиевских» цветах. Маленьких детей одевали «солдатами Победы». Старые коммунисты принесли портреты Сталина и флаги СССР. Вокруг площади фланировали парень и девушка в форме НКВД — с ними активно фотографировались минчане и гости столицы.


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