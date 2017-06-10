В Беларуси любой может остаться без пенсии 39 10.06.2017, 10:37

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ФОТО: tut.by

Что показало ЧП на проходной гомельского «Коминтерна».

Трагедия в Гомеле, когда женщина подожгла себя прямо на проходной завода, выявила проблему, с которой уже столкнулись многие белорусы. Люди не могут получить честно заработанную пенсию.

«У меня украли 18 лет стажа!» – выкрикнула уборщица «Коминтерна» и, предварительно облившись горючей жидкостью, поднесла к себе зажигалку. Сейчас она находится реанимации в тяжелом состоянии. Ожог более 50% тела. Пенсия может и не понадобиться…

Насколько известно, раньше женщина работала в России. Естественно, что белорусский фонд социальной защиты никаких отчислений с ее заработков не получал. Да и страна тогда была другая, и правила начисления пенсии другие. Однако в подобной ситуации могут оказаться и многие белорусы, честно такой отработавшие пенсионный стаж в своей стране и никакого подвоха не подозревающие.

Периодически Фонд социальной защиты населения обновляет список предприятий страны, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности по взносам в фонд. Из этих средств, как известно, выплачиваются трудовые пенсии.

Есть предприятия, которые не платят взносы продолжительное время. Например, период неуплаты столичного СП «Унибокс» составляет 2 года. Сумма долга – 724 тысячи 205 рублей, по курсу Нацбанка это почти 400 тысяч долларов!

Специалисты фонда соцзащиты обращают внимание на тот факт, что неуплаченные предприятием взносы – это не только проблема фонда, из бюджета которого платят пенсии, оплачивают больничные листы, пособия на детей и т.д. Но и работники предприятий-должников в будущем могут иметь проблемы с начислением страхового стажа и размером пенсии.

– Согласно 51-й статье Закона о пенсионном обеспечении в страховой стаж работника входит период, в течение которого уплачиваются взносы в Фонд соцзащиты самим работником и работодателем. Взносы не уплачиваются – страховой стаж, от которого напрямую зависит пенсия, не начисляется, – пояснила «Народной Воле» замначальника Минского городского управления Фонда социальной защиты Наталья Прокопенко. – А сегодня это очень актуально. Потому что для того, чтобы получить трудовую пенсию страховой стаж в настоящий момент должен составлять не менее 16 лет, а к 2025 году – 20 лет.

Размер пенсии тоже будет не таким, как человек рассчитывает. Он думает, что отработал 25 лет, стаж немаленький, значит, и пенсия будет повыше. А потом выясняется, что работодатель 3 года не уплачивал взносы в Фонд, а значит, эти годы в страховой стаж не засчитали. И вместо 25 лет у человека только 22 года страхового стажа.

– А человек может узнать, что его работодатель, по сути, обманывает?

– С 2003 года в стране ведется персонифицированный учет сведений по застрахованным лицам и мы видим, за кого платятся взносы, а за кого – нет. Любой гражданин страны может обратиться с заявлением в любой орган Фонда, и ему предоставят выписку из его индивидуального лицевого счета. И он будет знать, платит его работодатель взносы или нет.

– Каких предприятий-должников больше – частных или государственных?

– Частных. Предприятия государственного сектора платят взносы регулярно. Например, МАЗ, Тракторный завод и другие крупные предприятия. Бывают сбои у Минского завода автоматических линий имени Машерова. Но они задолженность гасят, а значит, все эти периоды будут включены в страховой стаж сотрудников.

Чиновница уверяет, что спрос с должников серьезный. Однако в это плохо верится. Когда кто-то не уплатил налоги – то есть деньги в казну, то меры – вплоть до ареста счетов предприятия, пока не расплатится. А когда предприятие экономит на будущих пенсиях сотрудников – уговоры и штрафы. Такое ощущение, что государство просто не заинтересовано в том, чтобы люди могли заработать себе пенсию побольше. Скорее даже наоборот.

Поэтому каждому рекомендуется позаботиться о себе самом.

Список предприятий-должников есть в открытом доступе. Проверить информацию, платит или нет ваше предприятие взносы в Фонд соцзащиты населения, несложно. Список неплательщиков регулярно публикуется на сайте Фонда в разделе «Должники». И список этот, как каждый может убедиться, не маленький.

Правда, сам работник не сможет повлиять на работодателя, который не уплачивает за него пенсионные взносы. Государство прикрывается красивыми словами, но кардинально проблему не решает. Выход один – знать правду и искать другую работу.

ТОП-5 злостных неплательщиков обязательных страховых взносов

Сумма задолженности на 01.04.2017, в руб.

СП «Унибокс», г.Минск - 724.205,40

ОАО «Глубокская птицефабрика», Витебская обл. - 601.462,49

РСУП «Племптицезавод «Белорусский», Минский район - 526.273,37

ОАО «Торгуны», Витебская область - 487.509,70

ОАО «Миорский райагросервис», Витебская область - 468.159,67