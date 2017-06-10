Катарский ребус для Трампа 1 Фарид Закария, washingtonpost.com

10.06.2017, 12:53

Дональд Трамп

Если президент США хочет стабильности на Ближнем Востоке, он должен установить новый баланс сил в регионе.

Президент Трамп вернулся из своего первого заграничного турне, глубоко убежденный в том, что ему удалось объединить арабских союзников Соединенных Штатов, нанести серьезный удар по терроризму и снизить напряжение на буйном Ближнем Востоке. С тех пор мы увидели не только целый ряд терактов в Европе и на Ближнем Востоке, но и открытый раскол арабского мира. Так что же происходит?

Основной посыл стратегии Трампа заключался в поддержке Саудовской Аравии, в расчете на то, что она сможет бороться с терроризмом и стабилизировать регион. Фактически, Трамп дал зеленый свет саудовцам для продолжения их агрессивной, сектантской внешней политики.

На первом этапе этой политики Саудовская Аравия изолирует Катар, разрывая отношения с этой страной и подталкивая ближайших союзников к аналогичным действиям. Саудиты всегда рассматривали Катар как проблемного соседа. Их приводили в ярость попытки Катара отыгрывать важную региональную и глобальную роль: размещение на своей территории большой военной базы США, основание телевизионной сети Аль-Джазира, планы провести чемпионат мира по футболу в 2022 году, серьезные успехи на дипломатическом уровне.

Это правда, Катар действительно поддерживает некоторые экстремистские исламистские движения. Так же, как и Саудовская Аравия. Обе страны являются ваххабитскими, в обеих странах есть экстремистские проповедники. По слухам, они обе вооружают исламистские группировки в Сирии и в других местах. В обеих случаях королевские семьи играют в сложные игры, объединяясь с фундаменталистскими религиозными силами и финансируя некоторых боевиков, даже во время борьбы с другими группировками.

Другими словами, их различия действительно геополитические, хоть часто и преподносятся как идеологические.

Открытый раскол между двумя странами приведет к гораздо большей нестабильности в регионе. Теперь Катар начнет двигаться в сторону Ирана и Турции, пытаясь создать более обширный союз с антисаудовскими группировками во всем мусульманском мире. В Сирии, Ираке, Йемене и Северной Африке оживятся столкновения между различными группировками боевиков. Недавние теракты в Тегеране, ответственность за которые взяло на себя Исламское государство, рассматриваются Ираном как часть антииранской кампании Саудовской Аравии. Теперь стоит ожидать ответа от иранских боевиков. О стабильности в регионе можно даже не мечтать.

США находятся в центре всех этих событий, поддерживая тесные отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, управляя при этом региональными военными операциями из своей базы в Катаре. И хотя Трамп публиковал антикатарские твиты, но американским военным придется мириться с реальностью, что Катар является их принимающей стороной на Ближнем Востоке и близким военным союзником в войне против ИГ.

Для такой сверхдержавы, как Соединенные Штаты, лучшая политика на Ближнем Востоке всегда заключалась в поддержании связей со всеми региональными игроками. Одним из огромных успехов внешней политики Ричарда Никсона и Генри Киссинджера было то, что они смогли вовлечь Египет в американскую сферу, сохранив при этом союз с шахом Ирана. На протяжении десятилетий Вашингтон мог играть в Бисмаркианскую игру по налаживанию хороших отношений со всеми странами, несмотря на отношения этих государств друг с другом.

Два сейсмических события изменили геополитический ландшафт Ближнего Востока. Первым событием стала иранская революция 1979 года, открывшая дорогу радикальной ревизионистской власти и вызвавшая реакцию многих стран в регионе, включая Саудовскую Аравию. Обещание Ирана распространять свою версию ислама заставило саудовцев активнее популяризировать собственные идеи и влияние. Результат был ужасен для всего мусульманского мира и привел к радикализации множества общин.

Следующим катаклизмом стало вторжение США в Ирак в 2003 году, дестабилизировавшее баланс сил в регионе. После того как сбросили Саддама, влияние Ирана начало распространяться и на Ирак. Сегодня Иран оказывает наибольшее влияние на правительство Багдада. Иранский союз с Сирией стал одной из причин выживания президента Башара Асада. Отношения Ирана с шиитскими общинами повсюду, от Йемена до Бахрейна, продолжают укрепляться.

Если администрация Трампа хочет стабильности на Ближнем Востоке, она должна помочь установить новый баланс сил. И не только на условиях Саудовской Аравии. Иран является крупным игроком в регионе с реальным влиянием, и его роль должна быть признана. Чем больше Вашингтон выжидает, тем серьезнее становится нестабильность. Это не будет серьезной уступкой и послаблением для Тегерана. Влиянию Ирана будут противостоять Турция, Саудовская Аравия, Египет и другие страны.

Недавно Трамп узнал, что система здравоохранения – это довольно сложная штука. Добро пожаловать на Ближний Восток.

Фарид Закария, washingtonpost.com (перевод – nv.ua)