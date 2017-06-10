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Бывший посол Украины не исключает введения виз для белорусов

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  • 10.06.2017, 18:24
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Роман Бессмертный

По словам Романа Бессмертного, Украине стоит пересмотреть безвизовый режим с Беларусью и Казахстаном.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что в случае отмены Украиной безвизового режима для России, необходимо пересмотреть аналогичные соглашения с Беларусью и Казахстаном, передает «Радыё Свабода».

«Россия, Беларусь и Казахстан завершают процедуру объединения границы, таможенного и пограничного режима. Этот шаг для Украины будет означать, что мы должны визовый режим обеспечивать для Казахстана и Беларуси. Это элементарные вещи», - сказал Роман Бессмертный в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам бывшего посла Украины, решение о целесообразности введения виз для России нужно четко просчитать и отработать: «Для этого никакого решения Верховной Рады не нужно. Для этого есть правительство, которое должно сесть, посчитать и сообщить: если нам это выгодно - вводить. Это дело правительства».

В экспертной, как и в политической среде, нет единодушного мнений относительно целесообразности отмены визового режима с Россией. Многие из экспертов и политиков убеждены, что этот шаг ударит прежде всего по гражданам Украины, которые работают в России, и проживающие на территории аннексированного Крыма.

Между Беларусью и Украиной действует безвизовый режим, но это не означает, что граница открыта, как с Россией. Граждане Беларуси проезжают в Украину после предъявления на границе национального паспорта, аналогичное правило действует и для граждан Украины, которые едут в Беларусь.


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