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Шорец колесил по Минску на Chevrolet Corvette

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  • 11.06.2017, 10:14
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Фото: tut.by

В Минске прошло ретроралли.

В «Олдтаймеръ Ралли Минск 2017» приняли участие более 50 экипажей, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Автомобили собрались на Октябрьской площади города Минска, где на них могли посмотреть все желающие. Под первым номером на Chevrolet Corvette стартовал мэр Минска Андрей Шорец, пишет tut.by.

Задача экипажей в ралли — пройти дистанцию не на скорость, а точно и аккуратно. Все же в гонке принимают участие автомобили старше 40 лет, хоть и в хорошем состоянии. Состав нынешнего ретроралли, которое стало уже девятым, оказался весьма разнообразным — от «Москвичей» и «Волг» до уникального Willys-Overland Whippet 1928 года выпуска.

Фото: tut.by

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