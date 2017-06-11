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Россия не может в космос

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  • 11.06.2017, 18:43
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РФ просчиталась со своей космической стратегией.

За счет строительства нового космодрома «Восточный» Россия рассчитывала получить независимость от стартового комплекса в Казахстане. Однако всем этим усилиям грозит провал. Пилотируемые старты в будущем будут осуществляться с Байконура, пишет Spiegel (перевод - inosmi.ru).

Все начинается с инфернального грохота, пламя из ракетных двигателей охватывает стартовую площадку. Через пару секунд колосс весом в сотни тонн начинает движение вверх — сноп огня освещает ночную степь.

Пилотируемые космические корабли «Союз» стартуют с Байконура с 1967 года. Расположенная там стартовая площадка обладает хорошей инфраструктурой, но у нее есть небольшой недостаток — она находится не на территории России, а на территории Казахстана. Эта центрально-азиатская страна получает за старты ракет деньги от российского космического агентства Роскосмос в размере 115 миллионов долларов в год.

На самом деле, Россия, приняв решение о строительстве космодрома «Восточный», хотела стать независимой от Байконура. «Восточный» расположен в восточной части России вблизи китайской границы. Однако Россия неожиданно изменила свои планы относительно использования своего сибирского космодрома. Космические корабли «Федерация», идущие на смену «Союзам», будут стартовать только с космодрома Байконур. Пока мечте относительно независимого доступа в космос не удалось осуществиться.

Отсутствует стартовая платформа

Данное решение представляет собой радикальный поворот в российской космической программе. Первоначально планировалось, что в будущем все российские ракетные старты будут осуществляться только с российской территории. Именно для этого в 8 тысячах километров к востоку от Москвы продолжает строиться новый космодром «Восточный», и эта работа еще далека от завершения.

Космодром «Восточный» был крупнейшим строительным проектом России, однако в адрес подрядчиков были выдвинуты обвинения в масштабной коррупции. Пока, как говорят, на строительство этого космодрома было потрачено до 5,3 миллиарда евро. Однако очевидно, что Россия с этим космодромом переоценила свои силы. Стартовый комплекс для новой ракеты «Союз-5», которая должна выводить на орбиту космический корабль «Федерация», не будет запускаться с «Восточного». Но новый космодром будет использоваться для того, чтобы в какой-то момент и с него могли стартовать пилотируемые корабли. Пока на сибирском космодроме есть только стартовый комплекс для запуска спутников с помощью обычной ракеты «Союз».

«Более рациональный подход»

Строительство стартового комплекса стоит миллионы — и Роскосмос теперь принял решение использовать наполовину законченную площадку на Байконуре для запуска ракет «Союз-5». Российское космическое агентство тем самым сэкономит большое количество денег, хотя и продолжит платить Казахстану арендную плату.

В сотрудничестве с казахами уже существующая стартовая площадка «Зенит» будет достроена так, чтобы можно было использовать ее для запуска ракет «Союз-5». Если все пойдет по плану, то новая ракета с космическим кораблем «Федерация» сможет впервые стартовать отсюда в 2022 году.

О финансовых проблемах никто с российской стороны не говорит. Ответственный за космос вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал в качестве главного аргумента в пользу возвращения на Байконур «более рациональный подход». Инфраструктуру на Байконуре можно использовать, отметил он.

Ориентация на сверхтяжелые ракеты

Российский эксперт в области космоса Александр Железняков двояко оценивает уход с «Восточного». Это решение оправдано с экономической точки зрения, подчеркнул этот член Российской академии космонавтики имени Циолковского. В результате будут сэкономлены средства, которые можно будет потратить на разработку более актуальных вещей. С другой стороны, такие колебания наносят ущерб имиджу российской космонавтике.

Для политики Роскосмоса в последнее время стали характерными «непоследовательность и шатания», считает Железняков. По его словам, новая стартовая площадка на Байконуре, в любом случае, является промежуточным решением. Россия так или иначе будет вынуждена вернуться к первоначальному проекту космодрома «Восточный», если она хочет реализовать свою идею относительно независимой стартовой площадки на собственной территории — и за это придется заплатить свою цену, отметил эксперт.

Официально Россия продолжает считать «Восточный» космодромом для запуска пилотируемых аппаратов. Однако изменены были сроки реализации этой программы. В соответствии с решением Путина, будет форсироваться создание сверхтяжелой ракеты, заявил недавно вице-премьер Рогозин на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. «Мы переориентируем программу пилотируемых полетов с использованием сверхтяжелой ракеты на космодром «Восточный», — заявил он. Дату старта Рогозин не назвал, но вряд ли это будет сделано раньше 2030 года. И еще кое-что изменилось на космодроме в Сибири. Туда входят военные. Новый космодром в будущем будет использоваться совместно с Министерством обороны, о чем сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров. Первоначально «Восточный» рассматривался как первый российский гражданский космодром.

Первую стартовую площадку в Сибири в 2016 году построило гражданское предприятие «Спецстрой». А стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара», начиная с осени, по всей вероятности, будет возводиться одной из организаций Министерства обороны, сказал Комаров. На его строительство будет потрачено около одного миллиарда евро. Если все пойдет по плану, то он будет готов в 2021 году. Пока с космодрома «Восточный» стартовала всего одна ракета. В апреле 2016 года она вывела на околоземную орбиту три небольших спутника. На конец 2017 года запланирован еще один старт космического корабля без экипажа, а в 2018 году их будет уже пять.


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