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Власти все-таки собрались снести «сердце Минска» - Осмоловку

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  • 14.06.2017, 14:46
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Фото: Елена Зуева, TUT.BY

На ее месте чиновники хотят видеть торговый пассаж и новые дома.

В Центральном районе начинается общественное обсуждение «Градостроительного проекта детального планирования территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая». В границы этих улиц попадает Осмоловка, которую горожане и архитекторы не раз просили сохранить, пишет tut.by.

Споры вокруг двухэтажных домов в Осмоловке идут не первый год. Горожане, архитекторы, историки — все убеждали городские власти, что застройку надо сохранить и придать ей статус историко-культурного наследия. Вопрос поднимали и в Минкульте. Но главный архитектор города Павел Лучинович отмечал, что остается неясным вопрос, какое будущее у объектов этого района в случае придания ему статуса историко-культурной ценности.

За сохранение Осмоловки было и Минприроды. Специалисты министерства говорили, что зеленая зона квартала очень важна для горожан, что зелени городу не хватает.

Но чиновники не раз заявляли: земля тут дорогая, а используется неэффективно. Теперь стало известно, как выглядит эффективное использование «золотой» земли в центре города.

По проекту, который выставили на общественное обсуждение, на месте Осмоловки появятся новые жилые дома с подземными автостоянками. По центру Осмоловки собираются разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными автостоянками. Появятся и детские садики — на 90 и 70 мест.

Двор возле школы № 188 хотят уплотнить еще одним жилым домом со встроенными офисами и подземными автостоянками. А рядом со школой хотят построить офисное здание.

Строить предлагают в два этапа. До 2020 года должны построить жилой дом в районе ул. Старовиленской, после 2020 года снесут дома в Осмоловке и построят на их месте новые. В результате, по планам проектировщиков, численность населения района увеличится с 1,8 тыс. до 3,4 тыс. человек. Площадь жилфонда вырастет почти в три раза — до 91 тысячи квадратных метров (примерно столько жилья в десятке девятиэтажек).

Общественное обсуждение будет проходить с 23 июня по 17 июля. Презентация проекта состоится 26 июня в 18.30 в здании администрации Центрального района.


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