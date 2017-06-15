Фермер из-под Гомеля: Методы у властей – свинские 27 15.06.2017, 8:53

1,313

Как чиновники разорили белорусского крестьянина.

В деревне Страдубка Гомельской области с работой не лучшая ситуация. А потому молодой, активный, с ветеринарным образованием Иван Хвоин решил заниматься собственным хозяйством.

За более чем полусотней свиней он старательно ухаживал, как за малыми детьми. Но в прошлом году в августе две свиньи сдохли. Иван, как положено в такой ситуации, обратился к местному ветеринару, однако результатов экспертизы ему не показали, сообщает «Белсат».

«Она знала, что у меня такое же образование, как у нее, и мой диплом куплен не за сало, она знала, что я пойму, что паталогоанатомическая экспертиза не соответствует действительности», – вспоминает Иван Хвоин.

Иван со слезами на глазах вспоминает то, что происходило дальше

Власти заявили, что животные были больны свиной чумой, их закопали тут же, во дворе. А чтобы болезнь не перенеслась, убили еще 53 свиньи, сараи же, где жило поголовье, разобрали и сожгли. В такой ситуации спасение одно – денежная компенсация от властей.

«Они должны выплатить полную компенсацию тех потерь, которые понес человек, потому что у него было изъято такое количество его личного имущества – животных. Он же не фермер, у него частное хозяйство, а он этого лишился», – объясняет юридическую сторону дела правозащитник Алесь Евсеенко.

Ивану должны были еще в прошлом году выплатить Br 5300

Но денег нет до сих пор, так как не хватает одной, но самой важной бумаги.

«Мне акт о изъятии животных дали, но после предложили его переписать, а когда его переписали, мне отказали в получении моего первого экземпляра, который имеет финансовую и юридическую значимость. Первый экземпляр для того, чтобы получить деньги», – говорит хозяин-бедолага.

Иван жаловался в милицию, добивался справедливости в районном и областном исполкомах, но безрезультатно. Не хочет помочь и ветеринар Лоевского района, который отказывается комментировать ситуацию.

Свинки были здоровыми?

Невыплата компенсации и то, как расправились с животными, вынуждает Ивана думать, что опасной болезни у его поголовья вообще не было.

«Если ликвидируется чума, то создаются санитарные зоны, объявляется опасный очаг, опасный пункт, объявляется первая опасная зона, вторая опасная зона, вводится даже армия, чтобы только не распространилась эта болезнь. То, что я вижу у нас – это просто изъятие имущества», – говорит Иван Хвоин.

При такой ситуации у обанкротившихся сельчан нет возможности восстановить хозяйство. У Ивана – одно название для таких методов: свинские.