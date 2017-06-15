Литва признала БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страны 15.06.2017, 13:28

Фото: DPA

Сооружая небезопасную электростанцию, белорусские власти нарушают три международные конвенции.

Парламент Литвы постановил, что строящаяся в Островецком районе Беларуси атомная электростанция (ОАЭС) является небезопасной, представляющей угрозу национальной безопасности Литовской Республики, её окружающей среде и общественному здоровью, пишет delfi.lt.

За принятие такого закона в четверг проголосовали 104 депутата. Глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Витаутас Бакас утверждает, что принятый закон будет иметь большое значение.

«Как в средней, так и долгосрочной перспективе он будет иметь большое значение для безопасности людей, качества их жизни и прогресса государства», - отметил Бакас.

Он отметил, что, сооружая небезопасную электростанцию, Беларусь нарушает три международные конвенции, проект является непрозрачным.

Сейм недавно принял закон, которым планируется ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Островецкую АЭС сооружает российская корпорация РОСАТОМ всего в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов.