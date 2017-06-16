Вадим Бойко: После моего ареста отец не может разговаривать 16.06.2017, 11:48

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Вадим Бойко

Фото: «Радыё Свабода»

Почему футбольного фаната посадили на четыре года и внезапно отпустили.

Вадима Бойко неожиданно освободили из-под стражи за неделю до рассмотрения апелляции на приговор. Он впервые рассказывает «Свабодзе» о закрытом судебном процессе.

Вадима Бойко, который был осужден на четыре года лишения свободы, выпустили из Жодинского СИЗО под подписку о невыезде днем 10 июня. Его осудили за происшествие, которое произошло летом 2014 года. По версии следователей, группа фанатов ФК «Партизан» остановила троллейбус, в котором ехали фанаты ФК «Торпедо Минск». Потом фанаты «Партизана» разбили в троллейбусе стекло, распылили в салоне слезоточивый газ, а также устроили драку. Первоначально случай не получил огласки, все задержанные были отпущены. Однако после того, как делом занялась Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией, его довели до суда, а действия футбольных фанатов расценили как особо злостное хулиганство.

В результате шестеро фанатов ФК «Партизан» получили разные сроки заключения: Илья Воловик - 10 лет лишения свободы, Филипп Иванов и Вадим Бойко - по 4 года, Дмитрий Тихонович - 6 лет, Артем Кравченко и Вадим Чертович - по 12 лет.

Журналисты встретились с Вадимом Бойко накануне рассмотрения апелляции по его делу. Парень признается, что на судебное заседание придет с собранной сумкой и готов вернуться за решетку.

Неожиданное освобождение

«Неожиданно меня освободили, если по правде. 9 июня позвали на сборный пункт. Сказали идти на выход с вещами. Я думал, что в другую камеру просто. Ведь с администрацией диалог не сложился, - рассказывает Вадим Бойко. - А они – на сборный пункт. Это место, где все вещи осматривают, когда в тюрьму привозят. И говорят: освобождаем тебя. Вещи пересмотрели, раздеться заставили. Я думал, что шутят. Четыре года же сидеть мне, куда я пойду?»

Новость об освобождении 9 июня на самом деле оказалось неправдой - после осмотра вещей Вадиму приказали одеться и отвели обратно в камеру. На следующий день процедура повторилась, но в итоге Бойко вместо камеры оказался с другой стороны ворот Жодинского СИЗО. У него взяли подписку о невыезде и отпустили до рассмотрения апелляции.

Парень имел при себе немного денег, связался со знакомыми в Жодино, после сел в маршрутку и приехал домой. «Все обрадовались. Слезы были. Неожиданно очень», - говорит Бойко. О причинах освобождения он только догадывается. Возможно, судья, рассматривающий апелляцию, решил сделать все по закону. А там указано, что без вступления приговора в силу человека можно держать под стражей не более трех месяцев.

О суде, который проходил в закрытом режиме, Вадим Бойко рассказать почти ничего не может - все фигуранты дела давали подписку о неразглашении.

«По-моему, это был цирк. Повесили на нас клеймо каких-то экстремистов. Я вот сейчас освободился, решил посмотреть комментарии в интернете. Там нас экстремистами называют, террористами, участниками незаконной организации, -- жалуется Вадим. -- Я не считаю себя таковым. Я просто хочу жить, как все люди. Работать, платить налоги».

Бойко говорит, что на суде ни один из признанных пострадавшими не предъявил претензий обвиняемым. Более того, потерпевшие просили судью обвиняемых освободить. Среди рядовых пассажиров троллейбуса, пострадавших также не нашлось. Персонально Бойко обвиняли только в том, что разбил стекло троллейбуса. Но его цена составила всего 29 рублей и была компенсирована до суда. У троллейбусного парка претензий после этого тоже не было.

«Официальные СМИ писали о нас, как о псевдоантифашистах. Что нас было 40 человек, что мы собрались и на 10 автомобилях поехали кого-то бить. На самом деле это было не так, - рассказывает о событиях 29 июня 2014 года Вадим. - И троллейбус никто не останавливал, не преграждал дорогу, он остановился сам. Водитель троллейбуса это на открытом процессе признал. Нас было намного меньше, чем 40 человек. И автомобилей, кажется, было только пять. Это максимум. Просто мы встретились с оппонентами. Произошла, так сказать, ссора. Желание подраться за свои идеи было взаимным. Мы никому из случайных людей не хотели причинить вреда».

Амбиции, юношеский максимализм и политика

За месяц до происшествия в троллейбусе Вадиму Бойко исполнилось 18 лет. «Амбиции играли, нервы. Возможно, юношеский максимализм был в крови. Это ошибки молодости. Я не хочу, чтобы они повлияли на моe будущее. Хотя это уже повлияло. Неизвестно, как сложится жизнь после отсидки. У нас будут проблемы с работой, с милицией», - говорит Вадим Бойко.

В причинах взятия под стражу, суде и приговоре Бойко видит политику. Говорит, что на фоне нарастания нестабильности, уличных акций, приближающегося Дня Воли надо было приструнить самых активных футбольных фанатов. «Работали на будущее. Уже когда мы находились в СИЗО, в Минске состоялась очень похожая история, -- рассказывает Бойко. -- Схватка между фанатами «Слуцка» и «Городеи». Там также был распылен газ, также драка была в троллейбусе, милиция искала пострадавших, но дело закончилось ничем, никто за решетку не попал. Думаю, потому, что там газ распылили фанаты «Слуцка» с правыми взглядами. А на нас, антифашистов, почему-то решили наехать».

Задержали Вадима Бойко через два года после той злополучной драки в троллейбусе. Милиционеры пришли домой в 7.20 утра и, представившись, постучали в дверь с приказом открыть. Бойко открыл, его тут же положили лицом в пол и начали обыск. «Шок был. Для родителей особенно, для соседей. Отец -- инвалид, после инсульта, и для него это стало очень сильным испытанием, он перестал разговаривать. Хотя уже шел на поправку, все было хорошо ... Я вот сейчас вернулся домой, а отец до сих пор не говорит», - рассказывает Бойко.

Все время после задержания он провел в СИЗО на Володарке. Но перед Днем Воли камеры начали массово освобождать.

«Где-то 23 числа начали людей из камеры в камеру на Володарке разбрасывать. Освобождали места для задержанных на День Воли. От 100 до 200 человек в тот день вывезли в Жодино. И нас с Воловиком (еще один фигурант дела фанатов ФК «Партизан») тоже», - говорит Бойко.

Встреча с фанатами «Динамо Минск»

В СИЗО Жодино условия были более спартанскими. Без телевизоров, с минимумом удобств. Только стены, нары, стол с лавочками. Раз в неделю приносили газету «СБ». Книги – только из тюремной библиотеки, в основном российская классика. «Но я имел при себе Оруэлла, мне смогли передать еще до суда. Перечитывал «1984»«, - делится Вадим.

По иронии судьбы фаната ФК «Партизан» и сторонника антифашистских взглядов Вадима Бойко в жодинском СИЗО ждала встреча с фанатами столичного «Динамо», которые известны своими правыми взглядами. «Старались с ними поддерживать дружеские отношения. Хотя взгляды на жизнь у нас разные, разная идеология. Мы и об этом говорили. Интересно было обсудить чужие взгляды. Но я не добился ответов на свои вопросы», - говорит Бойко.

Парень признается, что даже примерно не представляет, каким будет результат рассмотрения апелляции. «Я за разбитое стекло уже отсидел за решеткой год и три месяца. Зачем еще два года и девять месяцев меня там держать? Это глупость. Пусть отправят на химию так называемую, чтобы я мог отработать, налоги платил бы, - говорит Вадим. - Хочу только передать через вас, что мы никакие не экстремисты и не террористы. Мы обычные парни и не представляем для общества опасности».