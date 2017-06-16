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Почему «убрали» министра Ковхуто

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  • 16.06.2017, 12:15
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Андрей Ковхуто

По следам нашумевшей отставки министра природных ресурсов.

На прошлой неделе фигурантом расследования правоохранителей стал не директор госпредприятия или руководитель местной вертикали, а целый министр. Обращают на себя внимание, во-первых, мера процессуального принуждения вместо меры пресечения (отстранение от должности); во-вторых, характер и квалификация преступления (служебный подлог), пишет «БелГазета».

Об отстранении от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Андрея Ковхуто 8 июня сообщила официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова, уточнившая, что его действия квалифицированы по ч.4 ст.16 и ч.1 ст.427 УК (организация служебного подлога). Ковхуто привлечен к делу в качестве подозреваемого, потому и обошлись отстранением. Видимо, у правоохранителей пока нет уверенности в собственных подозрениях касательно уже не министра.

Информированные источники белорусского сегмента российского ИА «Спутник» приоткрыли ряд подробностей отстранения министра, связав его с уголовными делами, возбужденными в марте 2017г. в результате проверок КГБ и КГК. Проверки установили «факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия НПЦ по геологии и одним из высокопоставленных чиновников Минприроды».

Ковхуто, будучи географом по образованию и последовательно пройдя ряд карьерных ступеней в системе НАН Беларуси, Минприроды и т.п., перед назначением министром в 2015г. на протяжении ряда лет сперва работал первым замом гендиректора РУП «Научно-производственный центр по геологии» (НПЦ), затем директором РУП «Белорусский государственный геологический центр» и, наконец, вернулся на должность гендиректора во все тот же НПЦ. Если верить конфидентам «Спутника», НПЦ в рамках госпрограммы получил финансирование для проведения геодезической разведки и заключил договоры с буровыми предприятиями, но не в полном объеме выполнил изыскания.

Правоохранители полагают, что в итоге чиновники покрыли невыполненные работы подложными документами, что обошлось бюджету в $600 тыс. ДФР КГК по результатам проверки возбудил уголовное дело, в рамках которого в причастности к подлогу подозреваются сразу 4 экс-руководителя НПЦ и его филиалов, а также высокопоставленный сотрудник Минприроды. «По этому делу уже задерживались высокие чины Минприроды, но они вскоре были отпущены. Судя по всему, в результате расследования уголовного дела дошел черед до министра, потому что фальсификация отчетов по госпрограммам - это не уровень мелких клерков», - предполагает информатор «Спутника». Ковхуто заинтересовались, таким образом, на втором этапе расследования, поскольку подложные документы не могли пройти мимо него.

В том же контексте источники «Спутника» вспоминают еще об одном сюжете 10-летней давности - передаче в концессию ряда месторождений полезных ископаемых. Наиболее громкий и скандальный эпизод в этой череде - история бизнесмена с сомнительной репутацией Николая фон Келлера, в 2007г. грозившего вложить $2 млрд. в добычу бурых углей. Международные конкурсы по поиску концессионеров для разработки ряда месторождений не состоялись; разработка других, взяться за которые были готовы довольно известные компании («Итера», «Базовый элемент», «Трайпл»), провалилась, по одной из версий, «из-за чрезмерных требований белорусских чиновников», причем «в кулуарных разговорах… можно было даже услышать слово «откаты». Так или иначе, в эпоху больших концессионных ожиданий Ковхуто работал замдиректора департамента по геологии Минприроды.

Венчает всю эту вереницу упоительных историй о неисчерпаемости белорусских недр возбужденное в 2015г. КГБ дело о незаконных охотах должностных лиц в чернобыльской зоне с участием сотрудников природоохранной инспекции, формально Минприроды не подчиняющейся, однако тесно с ним взаимодействующей.

Негосударственные СМИ отреагировали на отстранение министра креативно, с огоньком. Интернет-ресурс «Белорусский партизан» допустил, что в ближайшее время кресло Ковхуто может занять его первый зам Ия Малкина, являющаяся помимо прочего супругой экс-помощника президента РБ Виктора Кучинского. Польский телеканал Belsat идеалистично предположил, что Ковхуто «хотел что-то сделать», за что и пострадал. В пользу этого в эфире высказался коллега и экс-студент отстраненного министра геолог Павел Северинец: услышав от Ковхуто «практически идеальный белорусский язык», Северинец сразу «понял, что это человек достойный». Версия Северинца, как всегда, не менее интересна, чем инсайды правоохранителей, однако о развитии событий по делу Ковхуто мы наверняка узнаем не от него, а от СК РБ.


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