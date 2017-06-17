Рассерженные белорусы: Не забудем и не простим 5 17.06.2017, 9:51

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Фото: tut.by

Власть строит новые резиденции за счет обнищавшего народа.

Свое возмущение политикой Лукашенко высказала в письме в редакцию «Свободных новостей» минчанка Юлия Ивановна Попленкина:

«Прошло много времени после пресс-конференции Лукашенко, а мне не дает покоя его ответ на вопрос о новой резиденции. Лукашенко ответил примерно так, что нет никакой новой резиденции, а есть какие-то «деревяшки» по всей Беларуси.

Но в СМИ была статья о резиденции в районе Острошицкого Городка. Очень большая резиденция и очень благоустроенная. Там корреспондент видел Лукашенко и его сына Колю, который поил гостя из колодца с «живой водой».

Если это не резиденция, то что же там построили и на какие деньги?

Когда-то наш Конституционный суд принял решение, что вклады наши съела инфляция. Но власть в течение 20 лет кормила народ посулами — ждите, деньги вернут, создан спецфонд, деньги там уже есть, вот-вот начнут возвращать долги народу. А потом деньги из фонда пропали, но куда — власть внятно сказать не может. Так, может, на них и построена эта и другие резиденции?

Потому что теперь уже ясно — никто ничего возвращать не будет. Все деньги, а это, надо думать, были большие деньги, сожрала инфляция.

Вот только не понятно — где взяли деньги на льготные кредиты, почти без процентов, для чиновников, работников банков и прочих власть имущих? Они строили себе, детям квартиры, коттеджи. Вон Наталья Ермакова, как не раз писали, отгрохала два коттеджа для себя и дочери в Дроздах. И сколько таких по всей Беларуси? А простой люд должен брать кредиты под 15—20%, зарплаты нищенские. Вот и живут на тридцати квадратных метрах по три семьи.

Если были средства на строительство коттеджей, дворцов ледовых, агрогородков, на помпезный Дворец Независимости, то почему ничего не нашлось, чтобы вернуть нам наши честно заработанные деньги? Ведь мы отдавали их на хранение государству, а получилось — как будто Мавроди!

Где законность и справедливость, о которой так ратовал Лукашенко? Нет у нас ни закона, ни справедливости, есть одни указы президента, которые превратили людей в рабов. Свое отношение к народу он высказал на каком-то заседании по безопасности — у белорусов, мол, всегда было много претензий к власти, но со временем это забудется, и граждане все простят…

Напрасно надеется. Народ наш, конечно, отходчивый, но не все забудется и не все простится».