Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? Владимир Тарасов, «Белрынок»

17.06.2017, 11:12

Фото: kp.by

Прогнозы финансистов начинают оправдываться.

Ожидаем увеличения средневзвешенного курса доллара по итогам торгов на БВФБ примерно на 0,5%. Причин для резких колебаний курсов не видно. В понедельник, 19 мая, курс доллара может снизиться на доли процента.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю на БВФБ на прошедшей неделе вырос на 0,6% (до 1,8874 BYN/USD 16 июня), что соответствует прогнозу.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ, как и ожидалось, увеличился в меньшей степени, чем курс доллара: на 0,4% (до 2,1065 BYN/EUR).

А средневзвешенный курс российского рубля снизился на 0,7% и составил 16 июня 3,2692 BYN/100RUB. Снижение оказалось немногим больше ожидаемого в связи с тем, что на рубль дополнительное давление оказало неожиданное падение цен на нефть, вызванное увеличением объемов добычи нефти и запасов дисциллятов в США за неделю, завершившуюся 9 июня.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе снизилась на 0,1%. А объем торгов на БВФБ на прошедшей неделе составил 382 млн. BYN, что намного превысило результат предшествовавшей недели, равный 323,8 млн. BYN.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Увеличение объема торгов указывает на увеличение доходов от внешней торговли, так как на БВФБ реализуется, в основном, валюта в рамках обязательной продажи белорусскими экспортерами. Однако то, что при столь значительном увеличении предложения стоимость корзины снизилась всего на 0,1% указывает на рост спроса на валюту. Это означает, что сохраняется потенциал для роста стоимости корзины.

К тому же, у белорусских предприятий, похоже, сформировались ожидания по росту курса доллара и евро. На это указывает накопление ими валютных средств на банковских счетах. По данным Нацбанка, в мае депозиты юридических лиц выросли по сравнению с апрелем на 179,2 млн. USD (4,9%), достигнув 3,8 млрд. USD. Увеличились как переводные, так и непереводные депозиты.

Приросли и валютные депозиты населения, но всего на 8,7 млн. USD (0,1%), достигнув 7,37 млрд. USD. у физических лиц выросли только переводные депозиты, то есть, в основном, средства на карточках, тогда как величина срочных депозитов продолжила снижение. То есть, в случае с населением речь идет, по-видимому, о сезонном факторе – подготовке к отпускам. Непереводные, то есть срочные депозиты населения в иностранной валюте в мае снизились на 33,6 млн. USD – до 6,82 млн. USD.

Сокращая свои срочные валютные сбережения, жители Беларуси не демонстрируют особого стремления делать вклады в белорусских рублях.

Тем не менее, в мае года срочные рублевые вклады физических лиц увеличились по сравнению с апрелем на 36,6 млн. BYN (1,2%) – до 3,21 млрд. BYN. Темпы прироста оказались ненамного больше прироста за апрель, составлявшего 1%.

При этом привлекательность рублевых депозитов снижается вследствие уменьшения ставок по ним. С 14 июня ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 13% годовых с 14%.

Уменьшается и доходность облигаций Нацбанка. 14 июня он провел аукцион по размещению облигаций, со сроком обращения 7 дней, на котором реализовал облигаций на 184,98 млн. BYN при спросе 615,78 млн. BYN. Средневзвешенная ставка опустилась до 8,4085% годовых с 9,4550% на аналогичном аукционе неделей ранее. В тот же день был проведен аукцион по размещению облигаций, со сроком обращения 35 дней. Спрос равнялся 645,08 млн. BYN, размещено было 315,02 млн. BYN, средневзвешенная ставка составила 8,9509% годовых. На аукционе по размещению облигаций со сроком обращения, равным 28 дням, состоявшемся 17 мая, средневзвешенная ставка равнялась 10,7247 % годовых.

Таким образом, Нацбанк активно сокращает доходность рублевых заимствований, что делает депозиты и облигации в рублях все менее привлекательными и может стимулировать спрос на валюту.

На прошедшей неделе Нацбанк сообщил данные о состоянии внешней торговли РБ за январь-апрель, которые оказались не лучшими. В апреле импорт товаров по сравнению с мартом вырос, а экспорт снизился, из-за чего сальдо внешней торговли товарами и услугами составило минус 90,1 млн. USD против плюс 150,6 млн. USD в марте. Этого, в принципе, следовало ожидать – экономическое оживление в РБ приводит к росту импорта более быстрыми темпами, чем экспорта, хотя возможно, ухудшение сальдо связано с ростом импорта российской нефти.

Все эти данные указывают на перспективу дальнейшего ослабления белорусского рубля. Но приближается период налоговых платежей, поэтому возобновления тенденции роста стоимости валютной корзины на текущей неделе вряд ли стоит ожидать. «Белрынок» будет рассчитывать на небольшие колебания стоимости корзины в разные стороны с изменением по итогам недели, близким к нулю.

Курс доллара по отношению к евро

В начале прошедшей недели курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс вырос, но резко упал 14 июня после решения ФРС США об увеличении ставки по федеральным фондам на 0,25 базисных пунктов – до интервала 1-1,25% годовых и выступления главы ФРС Джаннет Йеллен. Она сообщила, в частности, что ФРС повысит свою ставку в текущем году еще раз, и, кроме того, относительно скоро начнет сокращать объемы реинвестирования средств в казначейские облигации. Более того, в ФРС придерживаются довольно оптимистичного прогноза в отношении экономики США. Так, ФРС увеличила прогноз темпов роста ВВП в США в 2017 году с 2,1% до 2,2%, а прогноз безработицы снизила с 4,5% до 4,3%. Правда, и прогноз инфляции был снижен с 1,9% до 1,7%. В 2018 году в ФРС ожидают повышения ставки 3 раза до уровня 2,125%. Что касается низких данных по инфляции (1,9% в годовом выражении) и розничным продажам (минус 0,3% в мае по сравнению с апрелем), опубликованным перед заседанием ФРС, то Джанет Йеллен заявила, что это временное явление.

Выступление главы ФРС оказалось неожиданным для быков по евро и порадовало медведей. Курс евро на рынке форекс существенно снизился, уступив все завоевания начала недели.

Эксперты Danske Bank, которые верно предсказали действия ФРС и реакцию рынка на них, полагают, что в ближайшие три месяца курс евро вернется к уровню 1,08 USD/EUR.

Число сторонников ослабления евро среди экспертов постепенно растет, так как курс евро несколько раз не сумел преодолеть уровень в 1,3 USD/EUR, что с точки зрения технического анализа является медвежьим сигналом. В частности, старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен не исключает снижение падения курса евро ниже уровня 1,1 USD/EUR в течение ближайших недель.

С учетом указанных факторов «Белрынок» будет ожидать продолжения тенденции снижения курса евро на рынке форекс: на 0-0,5% по итогам текущей недели.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На прошедшей неделе давление на курс российского рубля, кроме падения цен на нефть, оказало и ухудшение отношений России с США: американский сенат проголосовал за введение новых санкций против России. Это не добавило уверенности иностранным инвесторам, и показало, что надежды на потепление отношений между двумя странами, вызванные избранием на пост президента США Дональда Трампа, оказались напрасными. Все это привело к обвалу российских фондовых индексов. За ними неизбежно последует и рубль, хотя пока он довольно хорошо держится.

Банк России 16 июня принял решение снизить свою ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 9% годовых. Но выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной было очень мягким, то есть прямо противоположным выступлению главы ФРС Джанет Йеллен. Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ допускает паузы в снижении ключевой ставки, даже не на одно заседание, но видит возможность для снижения ключевой ставки во второй половине 2017 года. Она выразила оптимизм в отношении инфляции и роста экономики России, и заявила, что Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Глава Банка России также заявила, что не ожидает резких изменений курса рубля. Правда, она сообщила, что нерезиденты «потихонечку, плавно уходят из рубля». Но в целом, подчеркнула Эльвира Набиуллина вложения нерезидентов и их дочерних структур в ОФЗ и корпоративные облигации в РФ составляют около 7 млрд. USD, что несущественно по сравнению с объемами валютного рынка.

Эксперты не столь оптимистичны как она. В частности, аналитики ING сообщили, что пока не видят очевидных причин ставить на снижение рубля и ОФЗ, но во второй половине текущего или в начале следующего года курс доллара может подняться до 61-63 RUB/USD.

Будем ожидать постепенного снижения курса российского рубля и мы. Где-то на уровне 0,5% на текущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные прогнозы реализуются, это приведет к росту средневзвешенного курса на БВФБ за неделю примерно на 0,5% при ослаблении как евро, так и российского рубля.

Прогноз на понедельник, 19 июня

Во второй половине пятницы, 16 июня, курс доллара против российского рубля на Московской бирже резко снизился, но потом столь же резко увеличился, и в целом поднялся примерно на 0,3% – до 57,77 RUB/USD.

Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня 16 июня вырос примерно на 0,2% – до 1,1195 EUR/USD. Давление на доллара оказал выход более худших чем ожидалось, данных по американской недвижимости.

Исходя из этих данных можно ожидать, что в понедельник, 19 июня, средневзвешенный курс доллара снизится, но совсем немного – на доли процента.

Владимир Тарасов, «Белрынок»