На родине Василя Быкова в десятый раз вручили премию «За свободу мысли» 17.06.2017, 15:45

Фото: nn.by

Сегодня в деревне Бычки Ушачского района прошли торжества к 93-й годовщине писателя.

Был назван нынешний лауреат премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», имя которого традиционно объявляют на Витебщине - на торжествах ко дню рождения выдающегося писателя-земляка. В этом году этим почетным званием удостоен лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, передает «Радые Свабода».

Фото с сайта svaboda.org

Оппозиционный политик отмечен за акцию защиты Куропат, награду Дмитрий Дашкевич получил из рук краеведа Ады Райченок, которая в прошлом также была лауреатом премии.

Премия «За свободу мысли» существует с 2008 года, за это время ее получали известные поэты Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, писатель Владимир Орлов, литераторы и политики Владимир Некляев и Павел Северинец, художник Алесь Пушкин и Алесь Марочкин, краеведы Ада Райчeнок и Алесь Белокоз, музыкант Лявон Вольский, певцы-барды Змитер Войтюшкевич и Виктор Шалкевич. Режиссер Валерий Мазынский получил диплом лауреата в прошлом году.

Фото с сайта svaboda.org

Минутой молчания участники мероприятия помянули сестру Василя Быкова, Валентину, которая вскоре после нападения злоумышленника умерла в прошлом году в июле. Также отошли в мир иной лауреаты прошлых лет Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, Алесь Белокоз.

По традиции, лауреаты получили памятный диплом и скульптуру авторства Виктора Копача.

Фото с сайта svaboda.org

Лауреатов премии «За свободу мысли» избирает специальное жюри, в состав которого входят лица, удостоенные этим званием в прошлые годы. В число номинантов попадают те, кто наиболее ярко проявил себя в общественной, профессиональной или творческой деятельности в пользу Беларуси и свободы.

Фото с сайта svaboda.org

В этом году во дворе усадьбы-музея Василя Быкова собрались поклонники белорусской литературы из всех регионов, односельчане, а также известные политики, общественные деятели, творческая интеллигенция.