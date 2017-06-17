На родине Василя Быкова в десятый раз вручили премию «За свободу мысли»
- 17.06.2017, 15:45
Сегодня в деревне Бычки Ушачского района прошли торжества к 93-й годовщине писателя.
Был назван нынешний лауреат премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», имя которого традиционно объявляют на Витебщине - на торжествах ко дню рождения выдающегося писателя-земляка. В этом году этим почетным званием удостоен лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, передает «Радые Свабода».
Оппозиционный политик отмечен за акцию защиты Куропат, награду Дмитрий Дашкевич получил из рук краеведа Ады Райченок, которая в прошлом также была лауреатом премии.
Премия «За свободу мысли» существует с 2008 года, за это время ее получали известные поэты Рыгор Бородулин и Нил Гилевич, писатель Владимир Орлов, литераторы и политики Владимир Некляев и Павел Северинец, художник Алесь Пушкин и Алесь Марочкин, краеведы Ада Райчeнок и Алесь Белокоз, музыкант Лявон Вольский, певцы-барды Змитер Войтюшкевич и Виктор Шалкевич. Режиссер Валерий Мазынский получил диплом лауреата в прошлом году.
Минутой молчания участники мероприятия помянули сестру Василя Быкова, Валентину, которая вскоре после нападения злоумышленника умерла в прошлом году в июле. Также отошли в мир иной лауреаты прошлых лет Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, Алесь Белокоз.
По традиции, лауреаты получили памятный диплом и скульптуру авторства Виктора Копача.
Лауреатов премии «За свободу мысли» избирает специальное жюри, в состав которого входят лица, удостоенные этим званием в прошлые годы. В число номинантов попадают те, кто наиболее ярко проявил себя в общественной, профессиональной или творческой деятельности в пользу Беларуси и свободы.
В этом году во дворе усадьбы-музея Василя Быкова собрались поклонники белорусской литературы из всех регионов, односельчане, а также известные политики, общественные деятели, творческая интеллигенция.