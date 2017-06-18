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Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

  • 18.06.2017, 8:22
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Фото: reuters

Партии президента страны пророчат от 415 до 445 мест в Национальном собрании.

Во Франции 18 июня состоится второй тур выборов в парламент страны.

Участки для голосования откроются в 8.00 и будут работать до 18.00. Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20.00.

Напомним, партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика!" в ходе первого тура парламентских выборов заняла лидирующую позицию.

Однако, несмотря на уверенное лидерство партии французского президента в первом туре, официальный представитель правительства Кристоф Кастанер призвал не опережать события и дождаться результатов второго тура.

Одной из особенностей первого тура стала рекордно низкая явка (50,2%). Многие политические деятели призвали избирателей не игнорировать второй тур.

По прогнозам телеканала BFM TV, президентская партия в итоге может получить от 415 до 445 мест в Национальном собрании из 577.


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