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Как Кочанова, получившая участок в «Дроздах», учила жизни белорусов

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  • 18.06.2017, 9:24
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Наталья Кочанова

Глава администрации Лукашенко Беларуси Наталья Кочанова провела 17 июня прием граждан в Верхнедвинске.

Как сообщает БелТА, вместо запланированных двух часов прием длился почти четыре. Среди вопросов, которые волновали пришедших в этот день граждан, были проблемы сферы ЖКХ, организации дорожного движения и прочие. Однако больше всего обратил на себя вопрос о жилье для многодетных, пишет «Солидарность».   

— Конечно, есть проблемы, которые необходимо решать на уровне министерств и республиканских ведомств. Одна из таких, которая сегодня была озвучена, — обеспечение жильем многодетных семей. Правительство уже приняло определенные меры по обеспечению многодетных семей жильем и увеличению кредитных ресурсов на этот год, но в таких небольших городах, как Верхнедвинск, где несколько лет не строится многоквартирное жилье, этот вопрос решать достаточно непросто. Я думаю, надо еще прорабатывать эту тему на уровне министерств, — сказала глава администрации Лукашенко.

При этом Наталья Кочанова отметила, что неправильно было бы в решении проблемы обеспечения жильем уповать только на государство.

— Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, — сказала она. — Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры.

В этой связи примечательно, что сама Наталья Кочанова строит коттедж в элитном поселке «Дрозды-2» в Минске. Как сообщала «Наша нива», участок под строительство дома площадью около 15 соток был выделен решением Мингорисполкома №3058 от 13 октября 2016 года.

Напомним, земля под строительство коттеджей в Минске распределяется следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Ни в каком правовом акте не сказано, что Наталья Кочанова имеет первоочередное право на строительство в столице.

Что же касается многодетных семей, то после заявлений чиновницы, думается, вряд ли у кого-то из них еще останутся иллюзии по поводу жизни в самом социально ориентированном государстве.


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