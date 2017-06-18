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Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью

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  • 18.06.2017, 11:01
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Луис Гильермо Солис

Президент произносил речь об открытии бетонного завода.

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время беседы с журналистами, сообщает РИА Новости.

Насекомое подлетело к Солису, произносящему речь об открытии бетонного завода.

Камеры зафиксировали тот момент, когда она залетела президенту в рот. Тот не растерялся и проглотил ее. "Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок", - пошутил президент Коста-Рики.


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