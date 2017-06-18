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Контрабандисты из Беларуси при задержании таранили машину российского СОБРа

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  • 18.06.2017, 13:52
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Фото: transler.ru

30 грузовиков с санкционной продукцией были задержаны таможенниками в ночь на 16 июня недалеко от Вязьмы (Смоленская область РФ).

Фуры ввозили в Россию польские яблоки и груши под видом крахмала, пишет «МК».

При задержании один из водителей пытался скрыться и направил свой автомобиль в сторону границы с Беларусью.

В ходе погони он таранил преследующую его машину СОБРа. В настоящее время водитель фуры задержан, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Санкционная продукция предназначалась для московских оптовых рынков. Задержанные грузовики находятся на штрафстоянке, следователи выясняют принадлежность груза.


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